Her gün "Özgürlük Heykeli" yüksekliğinde ekran kaydırması yapıyoruz

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:12

Sosyal medya platformlarında yer alan ilgi çekici paylaşımların yanında bu mecraların da kişileri daha fazla uygulamada tutmak için geliştirdiği algoritmalarla kullanıcıların platformlarda harcadığı zaman her geçen yıl artıyor.

Sosyal medyada geçirilen süreler endişe verici boyutlara gelirken, başta Avustralya olmak üzere birçok ülke 16 yaş altı kişileri sosyal medyadan uzaklaştırma konusunda yasal adımlar atıyor.

"Inside the funhouse mirror factory: How social media distorts perceptions of norms" (Sosyal medya norm algısını nasıl çarpıtıyor?) çalışmasında yer alan verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan sosyal medya kullanırken, ortalama bir kullanıcı günde yaklaşık 2,5 saat çevrim içi zaman geçiriyor.

Çalışmaya göre, kullanıcıların günlük haber akışı tüketim uzunluğu, 93 metrelik Özgürlük Heykeli'nin yüksekliğine yakın oldu. Sosyal medyada kullanıcılar günlük olarak tahmini 300 fit (yaklaşık 90 metre) haber akışını rastgele kaydırıyor.

SOSYAL MEDYADA NEDEN BU KADAR ZAMAN HARCANIYOR?

Başta Meta, TikTok ve X olmak üzere birçok sosyal medya platformu kullanıcıların dikkatini çekmek için algoritmalarını bağımlılık yapacak şekilde geliştiriyor. Algoritmalar, kişiselleştirilmiş içerikleri seçerek kullanıcıları kaydırmaya devam ettiren geri bildirim döngüleri oluşturuyor.

Bu algoritmalar, kullanıcı etkileşimini en üst düzeye çıkaran içerikleri tahmin etmek ve önceliklendirmek için davranışsal verilerden yararlanıyor, genellikle yenilik ve ödül gibi psikolojik tetikleyicilerden faydalanıyor.

Devamlı olarak dopamin salgılatan içeriklere maruz kalmak, birçok araştırmacının davranışsal bağımlılık olarak tanımladığı bir duruma yol açarak, kullanıcıların bağlantıyı kesmesini giderek zorlaştırıyor.

DIKKAT SÜRESI GIDEREK DÜŞÜYOR

2000'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir insan yaptığı işe 12 saniye odaklanabilirken, Microsoft tarafından 2013'te yapılan araştırmaya göre, bu sürenin 8 saniyeye kadar indiği ortaya çıktı.

Bu da insanların, odaklanma süresi 9 saniye olarak ölçülen Japon balıklarından daha az bir süre odaklanabildiğini gösteriyor.