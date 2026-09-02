Huawei, Watch 6 ve Watch 6 Pro serisini duyurdu

Huawei yeni nesil Watch 6 ve Watch 6 Pro modellerini tanıttı. Standart Watch 6, 42 ve 46 mm boyutlarında sunuluyorken, Pro takısına sahip modeli 43 ve 46 mm kasa seçenekleriyle sunuluyor. 42 mm'lik Watch 6, kayışsız olarak sadece 38 gram ağırlığıyla serinin en hafif üyesi olarak gösteriliyor.

Watch 6 modelinde alüminyum alaşım ve paslanmaz çelik kasa tercih edilmiş. Watch Pro 6 modelinde ise seçilen versiyona göre titanyum kasa ve seramik malzeme kullanılıyor.

Her iki modelde de ortak olarak yapay safir cam ile donatılan LTPO OLED dokunmatik ekran bulunuyor. Watch 6 modelinin maksimum ekran parlaklığı en fazla 3.000 nit olurken, Watch 6 Pro'da bu parlaklık 3.500 nite kadar çıkıyor.

Her iki modelde de eSIM bağlantı desteği sunuluyor.

Saatlere eklenen yeni özelliklerden biri de gelen aramaları ya da alarmları daha hızlı bir şekilde sessize almayı sağlayan yeni bir bilek hareketinin eklenmesi oluyor. Huawei bunun yanı sıra gelen aramaları cevaplamak ve telefonunuzla fotoğraf çekmek de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanları sunan çift dokunma ve çift kaydırma, sıkıştırma hareketlerini de getiriyor.

Akıllı saat serisinde hem iOS hem de Android cihazları destekleyen çift telefon bağlantısı özelliği sunuluyor.

Huawei'ın önceki akıllı saat serisinde atlanan X-Tap sensörü de geri dönüyor. Bu özellik, önemli sağlık ölçümlerini eşzamanlı olarak yapmaya olanak tanıyor. X-Tap desteği ile sunulan sağlık ölçümü sayısı toplam 14'e ulaştı.

Akıllı saat serisinde ayrıca 100'den fazla spor modu destekleniyor.

Pil ömrü 42 ve 43 mm olan modellerde normal kullanımda 3 gün kullanılıyor. Eğer pil tasarrufu modu açılırsa bu süre 7 güne kadar çıkıyor. 46 mm modellerde ise normal kullanımda pil ömrü 4,5 günlük bir kullanım sunuyor ve pil tasarrufu açıldığında 11 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Watch 6'nın başlangıç fiyatı 399,99 euro iken Watch 6 Pro'nun 599,99 euro olarak açıklandı.

Her iki model de 23 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.