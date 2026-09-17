Huawei, yeni mikroçip ve altyapı sistemini tanıttı

Huawei Başkan Vekili Vang Tao, konferansın açılışında yaptığı sunumda, şirketin yapay zeka teknolojisi için geliştirdiği "Ascend" grafik işlemci üniteleri (GPU) ile bunları bir arada çalıştıran bilgisayar kümesinden oluşan "Atlas SuperPoD" sistemlerinin piyasaya yeni çıkacak versiyonlarını tanıttı.

Vang, yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılacak yeni "Ascend 960DT" çipinin 2027'nin ilk çeyreğinde, modellerin çıkarım adı verilen veri işleme operasyonlarında kullanılacak "Ascend 960PR" çipinin ise 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtti.

Bu çip ailesinin "Ascend 970" ve "Ascend 980" adı verilen yeni nesil ürünleri ise 2028 ve 2029 yıllarında piyasaya sürülecek.

Şirketin halen kullanımda olan "Ascend 950" grafik işlemcisi, ABD'nin ileri teknoloji Nvidia çiplerine getirdiği ihracat kısıtlaması nedeniyle yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir açığı kapıyor.

"Tau Ölçeklendirme Yasası"

Huawei, mayıs ayında, ileri teknoloji çip geliştirmesinde boyut kısıtlamasına işaret eden "Moore Yasası"nın kısıtlamalarını aşacağı iddiasıyla "Tau Ölçeklendirme Yasası" adı verilen bir prensipten hareket eden, katlanan bir yapı ile sinyal iletim süresini kısaltmaya dayalı yeni bir mikrodevre mimarisine geçeceğini duyurmuştu.

İlk kez Mate 2 akıllı telefonlarında kullanılmaya başlanacak mikrodevre mimarisinin yapay zeka çiplerine nasıl uygulanacağı merak ediliyordu. Vang, konferansta buna dair bazı ipuçları verdi.

Vang, Tau Ölçeklendirme Yasası ile, Çin'e yönelik benzer ihraç kısıtlamaları olan ileri teknoloji litografi makinalarına ihtiyaç duymadan 2031 yılına gelindiğinde 1,4 nanometrelik çiplere eşdeğer performansta yarı-iletken mikrodevreler geliştirebileceklerini, geometrik küçültmeye gerek olmadan işlemci performansının yanı sıra bant genişliğini, hafıza kapasitesini ve bağlantı hızlarını katbekat geliştirebileceklerini ifade etti.

Öte yandan konferansta Huawei’nin "Atlas SuperPoD" adını verdiği, yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi ve işletilmesinde kullanılan bilgisayar kümesi altyapısındaki bazı önemli yenilikler ilk kez duyuruldu.

Vang, yeni piyasaya sürülecek "Atlas 960E SuperPoD" sisteminde sektörde ilk kez devreleri ve birimleri arasında elektrik bağlantıları yerine optik bağlantılarla iletişim kuran "NPO" (yakın paketlenmiş optik) teknolojisinin kullanılacağını bildirdi.

Çok sayıda grafik işlemci ünitesini bir araya getiren sistemin, 10 trilyon parametreye kadar ulaşabilecek yapay zeka modellerinin eğitim ve çıkarım işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmesi amaçlanıyor.