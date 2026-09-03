IFA 2026 başlıyor; LG yapay zeka ev sistemlerini sergileyecek

Yapılan açıklamaya göre, "İnovasyon seninle uyum içinde" temasıyla fuara katılan LG, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve enerji verimliliği sağlamayı amaçlayan ürün ve çözümlerini tanıtıyor.

LG'nin fuardaki ürünleri arasında ThinQ ON yapay zeka ev merkezi ve ThinQ platformu etrafında şekillenen ev ekosisteminin yanı sıra Fit & Max Solution, OLED evo AI televizyonlar ve LG SIGNATURE ürünleri bulunuyor.

Standın girişinde yer alan 16 x 4 metrelik kinetik LED kurulumu "LG AI Orchestra" ise şirketin beyaz eşya, televizyon, iklimlendirme ve robotik çözümlerinin bağlantılı bir ev ortamında nasıl birlikte çalışabileceğini gösteriyor.

LG'nin "Evde Sıfır İş Yükü" vizyonunu yansıtan kurulumda CLOiD, bağlantılı yapay zeka ekosisteminin "orkestra şefi" olarak konumlandırılıyor.

Şirket, IFA 2026'da yeni yapay zeka ajanı ThinQ Claw'ı da ilk kez tanıtacak.

ThinQ ON'a entegre edilen ve metin tabanlı sohbet yoluyla çalışan ThinQ Claw, doğal dil etkileşimi ve bağlamsal anlayış özelliklerini kullanarak kullanıcılara çeşitli eylemler öneriyor. Sistem, evdeki koşullar, kullanıcı tercihleri ve günlük rutinlere göre kişiselleştirilmiş destek sunmayı amaçlıyor.

LG ThinQ Pro, beyaz eşyalar ile ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin merkezi olarak kontrol ve takip edilmesine imkan sağlıyor.

LG'nin 2024'te satın aldığı Athom tarafından geliştirilen Homey platformunun desteklediği Ev Enerji Yönetim Sistemi (HEMS) de evdeki enerji üretimi, depolanması ve tüketiminin koordinasyonuna yönelik çözüm olarak sergileniyor.

Fit & Max Solution farklı ürün gruplarına genişletildi

LG'nin daha önce belirli buzdolabı modellerinde kullandığı Fit & Max tasarımı, çamaşır ve kurutma makineleri ile bulaşık makinelerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Ankastre görünümlü ürünlerden oluşan çözüm, dış ölçüleri büyütmeden kullanılabilir alan ve kapasiteyi artırmayı hedefliyor. Fuarda, tam yıkama ve kurutma döngüsünü bir saatte tamamlayabilen Fit & Max bulaşık makinesi modelleri de yer alacak.

Enerji verimliliği alanında ise Dual Inverter Heat Pump ve inverter kompresör teknolojilerini kullanan beyaz eşyalar yer alıyor.

Sergilenen ürünler arasında, Avrupa'daki mevcut enerji verimliliği standartlarında A sınıfı için gereken asgari seviyeye kıyasla yüzde 70'e kadar daha az enerji kullanan bir çamaşır makinesi de bulunuyor.

Şirket, IFA 2026'da medya ve eğlence ürünlerini de sergileyecek. Bu alanda, kablosuz görüntü ve ses iletim özelliğine sahip Wallpaper OLED TV "LG OLED W6"nın yanı sıra 2026 LG OLED evo AI ve Micro RGB evo AI modelleri yer alıyor.

Şirket ayrıca FHD çözünürlükte 1000 Hz yenileme hızını destekleyen UltraGear monitörünü, webOS tabanlı içerik hizmetlerini, "StanbyME 2 Max" modelini ve "Sound Suite" ev ses sistemini ziyaretçilerin deneyimine sunuyor.

LG SIGNATURE alanında ise yapay zeka teknolojileriyle donatılan premium beyaz eşyalar sergileniyor. LG SIGNATURE buzdolabında konuşma dilini anlayabilen ve farklı gıda türlerine uygun soğutma modları önerebilen yapay zeka destekli ses tanıma özelliği bulunuyor.

LG SIGNATURE 30 inç duvar tipi fırın ise AI Gourmet ve dahili yapay zeka kamerasını kullanarak farklı yemekleri tanıyabiliyor ve uygun pişirme modunu önerebiliyor.