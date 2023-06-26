İnsandan 100 kat hızlı keşfediyor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:09

Geliştirilen YZ sistemi, öngörülen bir malzemeyi elde etmek için en iyi tahminde bulunuyor ve ardından robotlar fiziksel numuneleri oluşturmaya çalışırken reaksiyon koşullarını yineliyor.

A-Lab olarak adlandırılan bu yeni kurulum, günlük olarak insanların yapabileceğinden yaklaşık 100 kat daha fazla yeni malzeme sentezliyor.

https://www.science.org/content/article/ai-driven-robots-start-hunting-novel-materials-without-help-humans