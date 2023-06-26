İnsandan 100 kat hızlı keşfediyor
ABD Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı merkezli yürütülen ve malzeme projesi olarak adlandırılan araştırmada mevcut malzemeler kullanılarak pil elektrotları ve katalizörler gibi cihazları daha verimli hale getirebileceği öngörülen 150 bin yeni malzeme keşfedilmeye çalışılıyor.
Geliştirilen YZ sistemi, öngörülen bir malzemeyi elde etmek için en iyi tahminde bulunuyor ve ardından robotlar fiziksel numuneleri oluşturmaya çalışırken reaksiyon koşullarını yineliyor.
A-Lab olarak adlandırılan bu yeni kurulum, günlük olarak insanların yapabileceğinden yaklaşık 100 kat daha fazla yeni malzeme sentezliyor.
https://www.science.org/content/article/ai-driven-robots-start-hunting-novel-materials-without-help-humans
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