İnsansı robotlar ile canlı denekler üzerinde ameliyat yapıldı

İnsansı robotları pek çok alanda kullanmak isteyen araştırmacılar özellikle ameliyat gibi riskli eylemlerde 'çok iyi' çalışacak robotlar geliştirmeye çalışıyor. Bu insansı robotların çok hassas olması gerekiyor. Farklı ameliyatlarda kullanılan robotlar, şu anda doktorlar ve asistanların yanında bir yardımcı olarak görev alıyor.

Uzaktan kontrol edilen insansı robotlar, Nature dergisinde yayınlanan bir klinik öncesi denemede canlı domuzlardan safra keselerini çıkararak iki ameliyatı tamamladı.

GELECEKTE UZAYDA BİLE KULLANILABİLİR

Unitree'nin geliştirdiği uygun fiyatlı insansı robot olan G1'i temel alan Surgie adı verilen robot ise Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki doktorlara eşlik etti. Canlı domuz üzerinde yapılan ilk cerrahi müdahalede insansı robota, cerrah eşlik etti. İkinci ameliyatta ise uzaktan kontrol edilen iki robot beraber çalıştı.

Bu iki operasyonun ikisi de safra kesesi ameliyatıydı ve canlı denekler üzerinde yapıldı. İnsansı robotların bu ameliyatları gerçekleştirmesi için özel hassas ayarlamalar da yapıldı.

Bu robotlarla gerçekleştirilen operasyonların geleneksel olanlara kıyasla maliyeti çok daha düşük ve çok daha az yer kaplıyorlar. Bu sebeple kırsal alanlarda ya da savaş alanlarında hatta araştırmanın yazarlarına göre uzaya kadar pek çok alanda kolayca kurulup ameliyat gerçekleştirilebilir.