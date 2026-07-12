Cumhuriyet Gazetesi Logo
İnsansı robotlar ile canlı denekler üzerinde ameliyat yapıldı

İnsansı robotlar ile canlı denekler üzerinde ameliyat yapıldı

12.07.2026 21:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İnsansı robotlar ile canlı denekler üzerinde ameliyat yapıldı

Çin merkezli Unitree tarafından geliştirilen insansı robot G1 ile yapılan yeni ameliyatlarda safra kesesi operasyonu gerçekleştirildi. Doktorlarla beraber çalışan robotların ortaya çıkarttığı sonuç başarılı oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İnsansı robotları pek çok alanda kullanmak isteyen araştırmacılar özellikle ameliyat gibi riskli eylemlerde 'çok iyi' çalışacak robotlar geliştirmeye çalışıyor. Bu insansı robotların çok hassas olması gerekiyor. Farklı ameliyatlarda kullanılan robotlar, şu anda doktorlar ve asistanların yanında bir yardımcı olarak görev alıyor.

Uzaktan kontrol edilen insansı robotlar, Nature dergisinde yayınlanan bir klinik öncesi denemede canlı domuzlardan safra keselerini çıkararak iki ameliyatı tamamladı.

GELECEKTE UZAYDA BİLE KULLANILABİLİR

Unitree'nin geliştirdiği uygun fiyatlı insansı robot olan G1'i temel alan Surgie adı verilen robot ise Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki doktorlara eşlik etti. Canlı domuz üzerinde yapılan ilk cerrahi müdahalede insansı robota, cerrah eşlik etti. İkinci ameliyatta ise uzaktan kontrol edilen iki robot beraber çalıştı. 

Bu iki operasyonun ikisi de safra kesesi ameliyatıydı ve canlı denekler üzerinde yapıldı. İnsansı robotların bu ameliyatları gerçekleştirmesi için özel hassas ayarlamalar da yapıldı.

Bu robotlarla gerçekleştirilen operasyonların geleneksel olanlara kıyasla maliyeti çok daha düşük ve çok daha az yer kaplıyorlar. Bu sebeple kırsal alanlarda ya da savaş alanlarında hatta araştırmanın yazarlarına göre uzaya kadar pek çok alanda kolayca kurulup ameliyat gerçekleştirilebilir.

İlgili Konular: #insansı robot #robot ameliyat yaptı

İlgili Haberler

Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu
Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu Sosyal medya platformu Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu.
Apple
Apple "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla iki eski çalışanı ve OpenAI'a dava açtı ABD'li teknoloji devi Apple, iki eski çalışanı ile yapay zeka şirketi OpenAI'a yeni tüketici donanımları geliştirmek amacıyla şirketin "ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları" gerekçesiyle dava açtı.
Bellek krizi 2027 yılında daha kötü hale gelecek
Bellek krizi 2027 yılında daha kötü hale gelecek Bir süre önce tekrar başlayan bellek krizi derinleşmeye devam ediyor. SK Hynix CEO'su tarafından aktarılan bellek krizine yönelik görüşe göre sorun 2027 yılında en kötü haline gelecek.