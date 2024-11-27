İnternette olmayan işletmeleri yeni yılda zor günler bekliyor!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:12

Ekonomik zorluklar karşısında birçok işletme, reklam ve pazarlama bütçelerini kısmayı tercih ediyor. Ancak bu, işletmelerin potansiyel müşterilerine ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. İnternet üzerinden ulaşılabilir olmayan bir işletme, yalnızca görünmez olmakla kalmıyor, aynı zamanda rekabette geri kalıyor. Tüketiciler, aradıkları ürün veya hizmeti bulamadıklarında hemen rakip işletmelere yöneliyor.

Flatinium Agency'nin Kurucusu Deniz Işık, bu konuda şu yorumu yapıyor:

"Birçok işletme, ekonomik krizlerde internet sitesi yatırımlarını veya SEO çalışmalarını gereksiz görüyor. Ancak bu düşünce, işletmeleri uzun vadede geri dönüşü olmayan kayıplara sürüklüyor. SEO, yalnızca düşük maliyetli bir reklam yöntemi değil; aynı zamanda kriz dönemlerinde işletmelerin sürdürülebilir büyüme sağlamasına yardımcı olan bir kurtarıcıdır."

SEO’ya yatırım yapan firmalar, yalnızca kriz dönemlerini atlatmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli bir büyüme stratejisi oluşturur. "Bugün SEO'ya yatırım yapan firmalar, krizlerin ortasında bile rakiplerinden sıyrılarak ayakta kalmayı başarıyor.”

Dijital varlıkların eksikliği büyük bir risk

Tüketicilerin %90’ı, bir ürün veya hizmet satın almadan önce çevrimiçi araştırma yapıyor. Bu da internette yer almayan işletmeler için büyük bir tehlike anlamına geliyor. Özellikle e-ticaret sektöründe %40 büyüme yaşanırken, dijital varlık göstermeyen işletmeler, hem yerel hem de uluslararası rekabette geri kalıyor.

Flatinium Agency’nin araştırmaları, SEO yatırımı yapan işletmelerin %78’inin kriz dönemlerinde satışlarını artırdığını ortaya koyuyor. Bu veriler, SEO’nun sadece kısa vadede değil, uzun vadede de işletmelere rekabet avantajı sağladığını kanıtlıyor.

Deniz Işık, bu konuda şu ifadeleri kullanıyor:

"Dijital varlık eksikliği, işletmeler için uzun vadede geri dönüşü olmayan kayıplara yol açabilir. Bugün internet ortamında varlık gösteren işletmeler, kriz dönemlerinde dahi sürdürülebilir bir büyüme sağlayabiliyor."

Flatinium Agency’nin katkıları

Flatinium Agency, işletmelerin internet dünyasında güçlü bir varlık göstermesine yardımcı olmak amacıyla kapsamlı çözümler sunuyor. 2024 yılı itibarıyla 500’den fazla işletmeye hizmet veren ajans, SEO optimizasyonundan sosyal medya yönetimine kadar geniş bir hizmet yelpazesiyle çalışıyor.

Deniz Işık, işletmelerin kriz dönemlerinde dijital yatırımlarla güçlenmesi gerektiğini şu sözlerle vurguluyor:

"Flatinium Agency olarak, işletmelere özel stratejik çözümler sunuyoruz. SEO ve dijital pazarlama alanındaki uzmanlığımızla, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine ve müşterilerine ulaşmalarını sağlıyoruz."

Flatinium Agency’nin sunduğu çözümler, zorlu ekonomik koşullara rağmen müşteri kazanımını artırmanın ve sürdürülebilirliğin anahtarı olmaya devam ediyor. Yeni yıla girerken dijitalleşmeye yatırım yapan işletmelerin kazançlı çıkacağı bir döneme tanıklık edeceğiz.