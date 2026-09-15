iOS 27 çıktı: İşte iPhone'lara gelen tüm yeni özellikler

Apple, iOS 27 ile birlikte iPhone'larda yapay zekanın kullanım alanını genişletiyor. Daha önce belirli uygulamalarla sınırlı kalan Apple Intelligence özellikleri artık Fotoğraflar, Safari, Mesajlar, Takvim, Telefon, Haritalar ve diğer sistem uygulamalarında daha fazla karşımıza çıkıyor.

iOS 27 ile Siri'nin yetenekleri genişliyor

iOS 27'nin en önemli yeniliklerinden biri Siri tarafında yapılan değişiklikler oluyor. Apple, sesli asistanın kullanıcı tarafından verilen komutları yalnızca yerine getirmesi yerine konuşmanın bağlamını anlayabilmesini hedefliyor.

Yeni Siri artık mesajlar, e-postalar, fotoğraflar ve diğer uygulamalardaki bilgileri birlikte değerlendirebilecek. Böylece farklı uygulamalarda bulunan bilgiler tek bir istek üzerinden kullanılabilecek.

Siri ayrıca ekranda görünen içeriği anlayabilecek ve desteklenen uygulamalarda işlem gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar Siri'ye konuşmak yerine isteklerini yazarak da yardım alabilecek.

Apple Intelligence'ın yazma özellikleri de genişletiliyor. Kullanıcılar bir metni yeniden yazmasını, düzenlemesini veya belirli bir üslupla oluşturmasını Siri'den isteyebilecek.

Yeni Siri özelliklerinin bir bölümü ilk aşamada beta olarak sunulacak.

Kamera da Siri ile çalışacak

iOS 27'de Siri ile kamera arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor. Kullanıcılar kamerayı bir nesneye veya belgeye yönelterek Siri'den görüntüdeki içerikle ilgili bilgi isteyebilecek.

Bu özellik yalnızca nesneleri tanımakla sınırlı değil. Örneğin restoranda gelen hesabın fotoğrafı çekilerek faturadaki ürünlerin analiz edilmesi ve hesabın kişiler arasında bölüştürülmesi mümkün olacak.

Fotoğraflar uygulaması iOS 27 ile birlikte önemli bir güncelleme alıyor.

Apple Intelligence destekli yeni araçlarla fotoğrafların kadrajı değiştirilebilecek. Spatial Reframing özelliği, görüntünün perspektifini değiştirerek kompozisyonun yeniden oluşturulmasına yardımcı olacak.

Extend özelliği ise fotoğrafın kenarlarını yapay zekayla genişletecek. Böylece bir fotoğraf farklı bir en-boy oranına dönüştürülürken görüntünün dışında kalan alanlar yapay olarak tamamlanabilecek.

Clean Up aracı da geliştiriliyor. Fotoğraflardaki istenmeyen nesnelerin kaldırılması daha gelişmiş hale gelirken, kullanıcılar işlem kalitesi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Fotoğraf arama sistemi de daha kapsamlı çalışacak. Anahtar kelimeler ve daha fazla metadata üzerinden arama yapılabilecek.

Safari sekmeleri kendi kendine gruplayabilecek

Safari'nin yeni sürümünde açık sekmeleri düzenlemek kolaylaşıyor. Organize by Topic özelliği, açık sekmeleri içeriklerine göre analiz ederek benzer konulardaki sekmeleri otomatik olarak gruplandırabilecek.

Safari'ye gelen bir diğer özellik ise Notify Me. Kullanıcılar belirli web sayfalarını takip ederek sayfadaki değişikliklerden haberdar olabilecek.

Örneğin bir ürünün yeniden satışa çıkması veya takip edilen bir internet sayfasındaki önemli bir bilginin değişmesi durumunda Safari bildirim gönderebilecek.

Mesajlar uygulamasına yeni özellikler geliyor

Apple, Mesajlar uygulamasında da çeşitli değişiklikler yapıyor.

Gönderilemeyen mesajların yeniden gönderilmesi için otomatik deneme yapılabilecek. Arama sistemi geliştirilirken konuşmaların ve medya içeriklerinin bulunması da kolaylaştırılacak.

Mesajlar'a ayrıca yeni bir çizim deneyimi ekleniyor. Kullanıcılar çizimlerini doğrudan sohbet içerisinde oluşturup gönderebilecek.

Apple Intelligence ise konuşmaların içeriğini analiz ederek kullanıcıya uygun işlem önerileri sunabilecek.

FaceTime'a çift kamera desteği

FaceTime, iOS 27 ile birlikte Dual Camera özelliğine kavuşuyor. Desteklenen cihazlarda görüşme sırasında birden fazla kamera perspektifinden yararlanılabilecek.

Apple ayrıca bağlantının zayıf olduğu durumlarda görüntü ve ses kalitesini iyileştirmek için çeşitli optimizasyonlar yapıyor.

Telefon uygulamasına eklenen Call Context özelliği, işletmelerle yapılan görüşmeler sonrasında kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği bilgileri öne çıkaracak.

Örneğin bir restoranla yapılan telefon görüşmesinin ardından rezervasyon numarası veya onay kodu gibi bilgiler ilgili uygulamalardan daha kolay bulunabilecek.

Takvim uygulamasında etkinlik oluşturmak için artık tarih, saat ve konum gibi bilgileri tek tek girmek gerekmeyecek.

Kullanıcı doğal dil kullanarak bir etkinlik tanımlayabilecek. iPhone, yazılan ifadeden tarih, saat, konum ve katılımcılar gibi bilgileri algılayarak takvim girdisini oluşturabilecek.

Liquid Glass daha fazla kişiselleştirilebilecek

Apple'ın iOS 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass tasarım dili iOS 27'de de kullanılmaya devam ediyor. Ancak Apple bu tasarımın görünümünü ve okunabilirliğini yeniden düzenliyor.

Kullanıcılar Liquid Glass'ın şeffaflık seviyesini değiştirebilecek. Böylece arayüz daha şeffaf veya daha opak hale getirilebilecek.

Apple ayrıca kontrastı ve metinlerin okunabilirliğini artırmak için çeşitli düzenlemeler yapıyor.

Yeni işletim sistemi yalnızca yeni özellikler getirmiyor. Apple, sistem performansını artırmaya yönelik çeşitli optimizasyonlar da yapıyor.

Şirketin açıklamasına göre bazı uygulamalar iOS 26'ya kıyasla yüzde 30'a kadar daha hızlı açılabilecek. Fotoğrafların arşive yüklenmesi yüzde 70'e kadar, AirDrop üzerinden dosya aktarımı ise yüzde 80'e kadar hızlanabilecek.

Wi-Fi ile hücresel bağlantı arasındaki geçişler de daha sorunsuz hale getiriliyor.

Apple Haritalar uygulamasında yerel içeriklerin keşfedilmesini kolaylaştıran yeni özellikler sunuluyor. Kullanıcılar restoran, mağaza ve diğer mekanlarla ilgili daha kişiselleştirilmiş öneriler görebilecek.

Wallet tarafında ise yapay zeka destekli fatura bölüştürme özelliği dikkat çekiyor. Kullanıcı faturanın fotoğrafını çekerek hangi ürünlerin kime ait olduğunu belirleyebilecek ve kendi payını hesaplayabilecek.

Sağlık uygulamasında döngü takibi genişletiliyor. Cycle Tracking artık perimenopoz ve menopoz dönemine ilişkin belirtilerin ve döngü değişikliklerinin takip edilmesini destekleyecek.

Apple, iOS 27'de erişilebilirlik araçlarını da yapay zeka ile destekliyor.

VoiceOver; fotoğrafları, grafik ve tabloları daha ayrıntılı şekilde açıklayabilecek. Kullanıcılar ekrandaki içerikler hakkında doğal dil kullanarak soru sorabilecek.

Magnifier ve Accessibility Reader da görüntü ve metinleri daha ayrıntılı şekilde analiz edebilecek.

Voice Control tarafında ise kullanıcıların ekrandaki bir öğeyi tarif ederek işlem yapabilmesi mümkün hale geliyor.

Çocuklar için yeni güvenlik araçları

Apple, iOS 27 ile ebeveyn denetimlerini de genişletiyor.

Çocukların yeni internet sitelerine erişmeden önce ebeveynlerinden izin istemesi sağlanabilecek. Uygulama kategorilerine göre kullanım süresi belirlenebilecek ve belirli saatlerde hangi uygulamalara erişilebileceği sınırlandırılabilecek.

Communication Safety özellikleri de genişletilerek çocukları uygunsuz ve şiddet içeren görüntülerden korumaya yönelik yeni araçlar ekleniyor.

iOS 27 hangi iPhone modellerinde kullanılabilecek?

iOS 27, iPhone 11 ve sonraki iPhone modellerinin yanı sıra ikinci nesil ve sonraki iPhone SE modellerinde kullanılabilecek.

iOS 27'nin bütün özellikleri her iPhone modelinde bulunmayacak. Özellikle Apple Intelligence özellikleri cihazın donanımına bağlı olarak belirli modellerle sınırlı olacak.

Bu nedenle eski bir iPhone modeli iOS 27 güncellemesini alabilse de yeni Siri deneyimi, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve bazı fotoğraf düzenleme araçlarından yararlanamayabilecek.

iOS 27, Apple'ın iPhone'u yapay zeka merkezli bir platforma dönüştürme planının yeni aşamasını oluşturuyor. Siri'nin uygulamalar arasındaki bilgileri kullanabilmesi, Fotoğraflar ve Safari'nin içerikleri analiz edebilmesi ve Takvim gibi uygulamaların doğal dili anlayabilmesi, güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Bunun yanında Liquid Glass arayüzündeki değişiklikler, performans iyileştirmeleri, yeni erişilebilirlik araçları, çocuk güvenliği özellikleri ve sistem uygulamalarındaki çok sayıda küçük yenilik iOS 27'yi kapsamlı bir güncelleme haline getiriyor.