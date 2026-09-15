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iOS 27 güncellemesi hangi iPhone'lar için sunuldu?

iOS 27 güncellemesi hangi iPhone'lar için sunuldu?

15.09.2026 20:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iOS 27 güncellemesi hangi iPhone'lar için sunuldu?

iOS 27 desteklenen iPhone modelleri için indirilmeye sunuldu. Güncelleme, kısa bir süre önce yeni iPhone'ların tanıtılmasının ardından sunuldu.
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Apple, desteklenen tüm iPhone modelleri için iOS 27'yi sundu. Güncelleme için geniş kapsamlı desteklerin yanı sıra daha önceki yıllarda tanıtılan iPhone'lar için yeni sürüme uyum düzenlemeleri getirilmiş durumda. 

iOS 27 güncellemesi en eski iPhone 11 serisine getirildi. Buna göre iOS 27'yi alan iPhone modelleri şu şekilde oldu; 

  • iPhone 11  
  • iPhone 11 Pro  
  • iPhone 11 Pro Max  
  • iPhone SE (2. nesil)  
  • iPhone 12 mini  
  • iPhone 12  
  • iPhone 12 Pro  
  • iPhone 12 Pro Max  
  • iPhone 13 mini  
  • iPhone 13  
  • iPhone 13 Pro  
  • iPhone 13 Pro Max  
  • iPhone 14  
  • iPhone 14 Plus  
  • iPhone 14 Pro  
  • iPhone 14 Pro Max  
  • iPhone 15  
  • iPhone 15 Plus  
  • iPhone 15 Pro  
  • iPhone 15 Pro Max  
  • iPhone 16e  
  • iPhone 16  
  • iPhone 16 Plus  
  • iPhone 16 Pro  
  • iPhone 16 Pro Max  
  • iPhone 17e  
  • iPhone 17  
  • iPhone Air  
  • iPhone 17 Pro 
  •  iPhone 17 Pro Max
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