iPhone 15 Pro'nun neden aşırı ısındığı keşfedildi: Sebebi Instagram

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:21

Geçtiğimiz günlerde, iPhone 15 Pro modellerindeki yeni A17 Pro çipin cihazın aşırı ısınmasına ve pil sağlığına zarar verdiği iddia edilmişti. Ancak analist Mong-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamada, A17 Pro çipin aşırı ısınma sorunlarına neden olmadığı, bunun yerine termal sistem tasarımı ve titanyum kaplamanın sorumlu olabileceği belirtildi.

Ancak yeni gelişmelere göre, aşırı ısınma sorununun arkasındaki ana nedenin Instagram uygulaması olabileceği öne sürülüyor. Ünlü YouTuber iPhonedo, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max'in aşırı ısınma sorunlarına dikkat çektiği bir video yayınladı. Yapılan deneylerde, cihazların boşta bırakıldığında sıcaklık normal seviyelerdeyken, Threads veya Instagram uygulamasını açtığında cihazların hızla aşırı ısındığı gözlemlendi.

YouTuber, Instagram uygulamasının iPhone 15 Pro Max'in yanı sıra iOS 17 yüklü eski bir iPhone 14 Pro Max'in de aşırı ısınma sorununa neden olduğunu iddia etti. Kullanıcılara, günlük olarak Instagram uygulamasını kullandıkları takdirde iOS 17'ye yükseltmeme tavsiyesinde bulundu.

Kendi deneyimlerine dayanarak, iPhone 14 Pro Max'in iOS 17'ye yükseltildikten sonra da aşırı ısınma sorununu yaşadığını ve bu sorunun pil sağlığına zarar verdiğini belirtti. iOS 17 henüz beta aşamasında olduğundan, yazılım hataları ve sorunlar içerebilir. Ancak bu durum, Instagram uygulamasının da iPhone'ların aşırı ısınmasına neden olabileceği fikrini ortaya koyuyor.

iPhone kullanıcıları, bu tür aşırı ısınma sorunlarını çözmek için geçici bir çözüm olarak cihazlarında Düşük Güç Modunu kullanabilirler. Ancak, Instagram'ın bu sorunu düzeltmek için bir güncelleme yayınlama olasılığı da göz önünde bulunduruluyor.