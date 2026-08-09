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iPhone 17 serisine 10 Ağustos'ta küresel çapta zam yapılacağı iddia edildi

iPhone 17 serisine 10 Ağustos'ta küresel çapta zam yapılacağı iddia edildi

9.08.2026 20:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iPhone 17 serisine 10 Ağustos'ta küresel çapta zam yapılacağı iddia edildi

Apple çıkışının ardından iPhone 17 serisine ara zamlar yapmıştı ancak fiyatı çok artmamıştı. 10 Ağustos'ta yapılacak zamın daha büyük çapta olması bekleniyor.
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Apple, eylül ayında yeni bazı iPhone 18 modellerini tanıtacak. Bunun yanında kameralı bir kulaklık ve katlanabilir ekranlı ilk telefonunu da tanıtması bekleniyor. Bunların yanında iPhone 18 serisi öncesinde iPhone 17'lere küresel çapta ve büyük miktarda zam yapılacağı iddia edildi. 

Buna göre Türkiye'deki iPhone 17'lerin de fiyatı güncellenecek. Söylenene göre zam 10 Ağustos'ta yapılacak. Bu zammın en büyük sebebinin yeni iPhone'ların üretiminin artırılması ve eski modellerin üretiminin düşürülmesi olacağı tahmin ediliyor.

Zammın tüm modellere mi geleceği henüz netleşmiş değil.

İlgili Konular: #Apple iPhone 17 #iPhone 17 Pro

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