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iPhone 18 modeli 2027 yılında tanıtılacak

iPhone 18 modeli 2027 yılında tanıtılacak

13.08.2026 18:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iPhone 18 modeli 2027 yılında tanıtılacak

Apple'ın bir süredir iPhone 18'lerle beraber tanıtım tarihlerini güncelleyeceği söyleniyordu. iPhone'ların bir kısmının eylül ayındaki etkinlikte bir kısmının ise bir sonraki yılın başlarında tanıtacağına yönelik bir strateji izleyeceği bildirilmişti.
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Apple'ın iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max gibi premium modellerini eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı, iPhone 18 ve 18e gibi giriş/orta seviye modellerini de 2027 yılının başlarında tanıtacağı konuşuluyordu. Bu şirketin tedarikçisi tarafından yapılan bir açıklamayla onaylanmış oldu. 

Pegatron ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Çalıştıkları şirketlerin farklı sevkiyat programlarına değinen tedarikçinin aktardığına göre bir şirket farklı sevkiyat programını benimseyecekmiş. Tayvan merkezli Economic Daily News gazetesi tarafından bu farklı sevkiyat programına sahip şirketin Apple olduğu ve daha önce de söylenen iddialar ile uyuştuğu belirtildi. 

Bu iddiaların en büyük sebebi ise ocak ayından beri Apple'ın boğuştuğu 'bileşen sorunları'ydı. Apple donanımsal olarak yaşadığı sorunlardan kaynaklı olarak üst düzey cihazlarına öncelik vermek için iPhone 18 ve diğer modellerin çıkışını erteleme kararı aldığı söylenmişti. 

Buna göre eylül ayında standart iPhone 18 modeli gelmeyecek. Aksine bu model 2027 yılında mart ayında yapılacak etkinlik ile iPhone 18e ve iPhone Air 2 modelleriyle beraber tanıtılacak.

Apple eylül ayındaki etkinlikte iPhone 18 Pro'yu, iPhone 18 Pro Max'i, katlanabilir yapıdaki ilk model iPhone Ultra'yı tanıtacak.

İlgili Konular: #apple #iPhone 18

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