iPhone 18 Pro çıkmadan fiyatı zamlanıyor; yüzde 38 maliyet artışı

Apple, iPhone 18 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl farklı bir tanıtım stratejisi izleyecek olan şirket, iPhone 18'lerin Pro modellerini eylül ayındaki etkinlikte iPhone 18 ve iPhone Air'ın yeni versiyonunu ise 2027 yılının başlarında tanıtmayı hedefliyor.

TrendForce tarafından yapılan bir analizde ise Apple'ın yeni iPhone 18 Pro'sunun maliyeti ortaya çıktı. iPhone 17 Pro'ya göre yüzde 38 daha yüksek maliyetli olan iPhone 18 Pro çok daha pahalı bir fiyata sunulacak.

Hatta analistlere göre iPhone 18 Pro büyük bir fiyat artışıyla bizleri karşılayacak. Konuşulan rakamlar ise iPhone 17 Pro'ya kıyasla iPhone 18 Pro'nun 300 dolara varan bir artış ile sunulabileceği yönünde.

Bu bağlamda iPhone 18 Pro'nun 1 bin 399 dolar gibi bir fiyattan başlayacağı düşünülüyor.

Katlanabilir yapıdaki ilk iPhone modeli ise 2 bin 500 dolar seviyesine kadar çıkabilir.a