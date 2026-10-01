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iPhone 18 Pro modellerine yönelik yeni tartışma: İadeler başladı

iPhone 18 Pro modellerine yönelik yeni tartışma: İadeler başladı

1.10.2026 21:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iPhone 18 Pro modellerine yönelik yeni tartışma: İadeler başladı

Apple'ın yeni iPhone 18 Pro serisi geçen ay tanıtıldı. Kullanıcıların eline ulaşmaya başlayan ilk iPhone 18 Pro'larla bir süre geçiren kullanıcıların telefonları iade etmeye başladığı bildirildi.
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Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 18 Pro modellerinde özellikle yeni gelen bordo ve klasik rengiyle ilgili renk değişimi bildirilmeye başlandı. Hatta bazı kullanıcılar kısa süreli kullanımda yaşanan bu renk değişimi sonrası iPhone'larını iade etmeye başladı. 

Kullanıcıların bazıları telefonlarını birkaç gün kullanmasına rağmen özellikle kamera etrafında belirgin solmalar yaşamaya başladı. Bunun fark edilmesinin ardından sorunu yaşayan kullanıcılar iPhone 18 Pro'larını iade ettiler.

Yaşanan şikayetlerin odağında seriye yeni eklenen bordo rengi ve siyah modellerin olduğu bildirildi.

İki renk dışında gümüş ya da buz mavisi rengine sahip modellerde bu sorun yaşanmamış. 

SORUNUN KAYNAĞI NEDİR?

Apple, iPhone 18 Pro serisinde eloksal kaplamalı alüminyum kullanıyor. Özellikli renkli metal yüzeylerde kullanılan bu yöntem sayesinde pigmentler metalin gözenekli yapısına işleniyor ve bu sayede o renksiz yüzey amaçlanan renge boyanıyor. Her ne kadar ideal senaryo böyle olsa da bu kaplama telefonun bazı bölgelerinde açılmalar yapmış gibi duruyor.

Geçen yıl da iPhone 17 Pro serisinde yer alan turuncu renginde de benzer şekilde kısa süreli kullanımda bile pembeleşmelerin olduğu bildirilmişti.

İlgili Konular: #iPhone 18 Pro

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