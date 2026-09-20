iPhone almak isteyenlere kasada kötü sürpriz: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Yeni iPhone modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte bazı teknoloji mağazalarındaki satış uygulamalarına ilişkin tüketici şikâyetleri gündeme geldi.

Şikâyet platformlarına yansıyan başvurularda, stokta bulunduğu belirtilen bazı iPhone modellerinin, ek sigorta veya kasko hizmeti satın alınmadan tüketicilere satılmadığı iddia edildi.

Bazı tüketiciler, telefonun satışının kasko yaptırılması şartına bağlandığını öne sürerken, bir tüketici yaklaşık 28 bin liralık kasko yaptırması halinde cihazı satın alabileceğinin kendisine söylendiğini iddia etti.

Bir başka tüketici ise kasko hizmetini kabul etmemesinin ardından cihazın başka bir müşteri tarafından internet üzerinden satın alındığının kendisine bildirildiğini öne sürdü.

T24'ün aktardığına göre; benzer şikâyetlerde farklı iPhone modellerinin de kasko veya sigorta hizmetiyle birlikte satılmak istendiği iddiaları yer aldı.

BAKANLIK: SATIŞ BAŞKA HİZMETE BAĞLANAMAZ

Tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir mal veya hizmetin satışının başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacağını hatırlattı.

Kaplan, teknoloji ürünlerinin tüketiciye sigorta yaptırma zorunluluğu getirilerek satıldığı yönündeki uygulamaların mevzuat kapsamında incelendiğini belirtti.

ŞİKÂYET KONUSU İŞ YERİNE DENETİM

Kaplan, sosyal medyada ve şikâyet platformlarında yer alan iddialara konu iş yeri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından denetim gerçekleştirileceğini açıkladı.

Mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili işletmeye idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.