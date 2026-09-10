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iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı
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iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

10.09.2026 10:21:00
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Haber Merkezi
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iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

Apple 9 Eylül lansmanında katlanabilir ekranlı iPhone Duo’nun yanı sıra iPhone 18 serisi, Watch Series 12 ve AirPods 5 modellerini tanıttı. Cihazlar yeni nesil işlemci mimarisi, değişen kamera sistemleri ve gövde malzemeleriyle öne çıkıyor.

iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

Apple, düzenlediği etkinlikte yeni ürün yelpazesini duyurdu. Markanın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo modellerin başını çekerken; iPhone 18, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri arasındaki donanım ve malzeme farklılıkları belirginleşti. İşte, Apple'ın yeni ürünlerinin detaylı özellikleri...

iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

iPHONE DUO

  • Ekran: Kapalı konumda 5,4 inç dış ekran; açıldığında 7,6 inç Super Retina XDR esnek iç ekran. Yansıma önleyici nano-texture kaplama.
  • Menteşe ve Gövde: Titanyum çerçeve, karbon fiber destekli torklu menteşe mekanizması.
  • İşlemci & Soğutma: A20 Pro çip, dahili buhar odası (Vapor Chamber) sıvı soğutma sistemi.
  • Kamera: 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş açıdan oluşan çift arka kamera. Dış ekran vizör olarak kullanılarak arka kamerayla özçekim yapılabiliyor.
  • Yazılım: Dikey dock ve iki uygulamayı eşzamanlı çalıştırma desteği sunan iOS 27 sürümü.
iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

iPHONE 18

  • İşlemci: 3nm mimarisine sahip A20 çip.
  • Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR ekran, 60Hz - 120Hz değişken yenileme hızı (ProMotion).
  • Kamera: 48 MP Çift kamera sistemi (Ana Kamera + Ultra Geniş).
  • Gövde: Alüminyum kasa, renkli arka cam ve Ceramic Shield koruma.
iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

iPHONE 18 PRO

  • İşlemci: 2nm mimarili A20 Pro çip ve geliştirilmiş Neural Engine birimi.
  • Ekran: 6,3 inç ProMotion ekran (1-120Hz arası dinamik yenileme).
  • Kamera: 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş + 48 MP Telefoto (5x Optik Zoom). Fiziksel diyafram kapağı mekanizması.
  • Gövde: Fırçalanmış Titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Eylem Düğmesi (Action Button).
iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

iPHONE 18 PRO MAX

  • Ekran: 6,9 inç Super Retina XDR ProMotion ekran.
  • Kamera: Pro modeldeki üçlü 48 MP kuruluma ek olarak periskop lens yapısında geliştirilmiş 10x'e kadar kayıpsız hibrit zoom.
  • Batarya & Termal: Serideki en büyük batarya kapasitesi ve yüksek performans sürdürülebilirliği için genişletilmiş grafik soğutma plakası.
iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

APPLE WATCH SERIES 12 & WATCH ULTRA 4

  • Series 12: İnceltilmiş kasa tasarımı, 5 saniyede bir kalp atış hızı ölçümü, yapay zeka destekli "Biyolojik Sağlık Yaşı" metriği.
  • Ultra 4: Titanyum gövde, çift frekanslı GPS, 100 metreye kadar su dayanıklılığı ve 72 saate varan pil ömrü.
iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

AIRPODS 5

Ses & Donanım: Yüzde 50 artırılmış Aktif Gürültü Engelleme (ANC), gövde üzerinden kaydırmalı ses kontrolü, Anlık Çeviri (Live Translation) desteği ve USB-C/MagSafe şarj kutusu.

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