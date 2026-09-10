iPhone Duo, Apple Watch, Airpods 5... Apple yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı

Apple, düzenlediği etkinlikte yeni ürün yelpazesini duyurdu. Markanın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo modellerin başını çekerken; iPhone 18, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri arasındaki donanım ve malzeme farklılıkları belirginleşti. İşte, Apple'ın yeni ürünlerinin detaylı özellikleri...
iPHONE DUO
- Ekran: Kapalı konumda 5,4 inç dış ekran; açıldığında 7,6 inç Super Retina XDR esnek iç ekran. Yansıma önleyici nano-texture kaplama.
- Menteşe ve Gövde: Titanyum çerçeve, karbon fiber destekli torklu menteşe mekanizması.
- İşlemci & Soğutma: A20 Pro çip, dahili buhar odası (Vapor Chamber) sıvı soğutma sistemi.
- Kamera: 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş açıdan oluşan çift arka kamera. Dış ekran vizör olarak kullanılarak arka kamerayla özçekim yapılabiliyor.
- Yazılım: Dikey dock ve iki uygulamayı eşzamanlı çalıştırma desteği sunan iOS 27 sürümü.
iPHONE 18
- İşlemci: 3nm mimarisine sahip A20 çip.
- Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR ekran, 60Hz - 120Hz değişken yenileme hızı (ProMotion).
- Kamera: 48 MP Çift kamera sistemi (Ana Kamera + Ultra Geniş).
- Gövde: Alüminyum kasa, renkli arka cam ve Ceramic Shield koruma.
iPHONE 18 PRO
- İşlemci: 2nm mimarili A20 Pro çip ve geliştirilmiş Neural Engine birimi.
- Ekran: 6,3 inç ProMotion ekran (1-120Hz arası dinamik yenileme).
- Kamera: 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş + 48 MP Telefoto (5x Optik Zoom). Fiziksel diyafram kapağı mekanizması.
- Gövde: Fırçalanmış Titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Eylem Düğmesi (Action Button).
iPHONE 18 PRO MAX
- Ekran: 6,9 inç Super Retina XDR ProMotion ekran.
- Kamera: Pro modeldeki üçlü 48 MP kuruluma ek olarak periskop lens yapısında geliştirilmiş 10x'e kadar kayıpsız hibrit zoom.
- Batarya & Termal: Serideki en büyük batarya kapasitesi ve yüksek performans sürdürülebilirliği için genişletilmiş grafik soğutma plakası.
APPLE WATCH SERIES 12 & WATCH ULTRA 4
- Series 12: İnceltilmiş kasa tasarımı, 5 saniyede bir kalp atış hızı ölçümü, yapay zeka destekli "Biyolojik Sağlık Yaşı" metriği.
- Ultra 4: Titanyum gövde, çift frekanslı GPS, 100 metreye kadar su dayanıklılığı ve 72 saate varan pil ömrü.
AIRPODS 5
Ses & Donanım: Yüzde 50 artırılmış Aktif Gürültü Engelleme (ANC), gövde üzerinden kaydırmalı ses kontrolü, Anlık Çeviri (Live Translation) desteği ve USB-C/MagSafe şarj kutusu.