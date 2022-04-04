iPhone 'kiralama hizmetinin' fiyatları belli oldu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:43

Ekonomi kanalı Bloomberg’in geçen günlerde ortaya çıkan haberine göre Apple, ilerleyen zamanlarda iPhone için bir abonelik sistemi getirecek. Henüz Apple tarafından açıklanmayan sistem, sızıntılara göre bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başlarına duyurulacak.

iPHONE İÇİN 'ABONELİK SİSTEMİ'

Covid-19'un ortaya çıkmasıyla hayat her anlamda değişti. Pandemi döneminde başlayan çip sorunu ise başta akıllı telefonlar olmak üzere tüm teknolojik cihazlarda fiyat artışına neden oldu. Apple ise bundan yola çıkarak iPhone alamayan kişiler için bir kiralama sistemi sunacak.

ShiftDelete'in aktardığı ve Bloomberg tarafından ortaya atılan iddialara göre en yeni ve en popüler iPhone modellerinin kiralama maliyetleri şu şekilde olacak:

iPhone 13 için aylık: 35 dolar (yaklaşık 514 Türk Lirası)

iPhone 13Pro için aylık: 45 dolar (yaklaşık 660 Türk Lirası)

iPhone 13 Pro Max için aylık: 50 dolar (yaklaşık 734 Türk Lirası)

Apple abonelik hizmeti, Apple One ve AppleCare teknik destek gibi planları da içinde barındıracak. Ek olarak abonelik sisteminin, hangi ülkelerde ve ne zaman kullanıma sunacağı henüz belirsiz durumda.

iPhone için abonelik hizmeti, ABD’de uygulanan cihaz yükseltme programına benziyor. Bu program sayesinde ön ödeme veya kredi kartına tek çekimi taksitlendirme yerine şirket ile anlaşır ve aylık belirli bir ücret ödeyerek istediğiniz cihazı kullanarak bir iPhone’a sahip olabilirsiniz.