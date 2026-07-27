iPhone'lar için iOS 26.6 güncellemesi yayınlandı

Apple, büyük iOS 27 güncellemesinden önce son küçük güncellemelerini gönderiyor. Bu kapsamda yeni yayınlanan iOS 26.6 güncellemesi güvenlik açıklarının kapatılmasına ve hataların ortadan kaldırılmasına odaklanıyor.

iPhone'larda tespit edilen bazı güvenlik açıklarını gideren iOS 26.6 aynı zamanda iOS 27'ye hazırlanmak için bazı küçük hata düzeltmeleri de barındırıyor.

Güncellemede Spotlight optimizasyonu yer alıyor. Bunun dışında iPhone kullanıcılarının kaç kişiyi engelleyebileceğine bir sınırlama getiriliyor. Hatta kullanıcılar artık belirlenen sınıra ulaştığında engellenen kişi sınırına ulaşıldı uyarısı alacak.