iPhone'lara kötü amaçlı mesajlar geldiğinde kullanıcı uyarılacak

Apple, bir sonraki yazılım güncellemesinde gelişmiş metin tabanlı saldırılara karşı mücadelesini artırmayı planlıyor. Bu güncellemeye göre iOS 26.6 ile artık kullanıcılar kötü amaçlı iMessage'lar konusunda uyarılacaklar. Bu yeni güvenlik özelliği, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmadan veya cihazlara erişilmeden önce potansiyel olarak tehlikeli metinleri işaretlemeyi amaçlıyor.

KULLANICILAR BU MESAJLARA YÖNELİK NASIL UYARILACAK?

Apple'ın iOS 26.6 beta 5 sürümünde fark edilen koda göre bu güvenlik aracındaki sistem şüpheli bir mesaj algılarsa, mesajın cihazınıza erişmeye çalışıyor olabileceğini belirten bir ekran bildirimi tetikliyor.

Kullanıcılara bu uyarıya karşı üç seçenek sunuluyor: Şimdi değil, Apple ile Paylaş ya da Bildirme. İlkini seçmek uyarıyı daha sonra tekrar görmeyi sağlarken, eğer bu durumu Apple ile paylaşmayı tercih ederseniz, güvenlik önlemi geliştirmek için kullanılacak.

Uyarıya yönelik bazı yorumlar da bulunuyor. Bu uyarı mesajının kullanıcıların karşısına sürekli çıkması kişilerin bunu yok saymasına neden olabilir.