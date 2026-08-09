Kameraya sahip AirPods modeli iPhone 18 Pro ile tanıtılabilir

Apple, ilk katlanabilir yapıdaki telefonunu tanıtmaya hazırlanırken, iddialar kameraya sahip AirPods Ultra modeline gönderme yapmıştı. Bu kameranın video ya da fotoğraf kaydı için değil, kulaklığı kullanan kişinin etrafını algılamak ve yapay zekalı Siri ile entegre çalışması için eklendiği ortaya çıkmıştı.

Şirketin, yeni çıkan etkinlik stratejisinde iPhone 18 modellerinin tek seferde değil farklı dönemlerde tanıtılacağı belirtilmişti. Apple tarafından resmi bir onay gelmese de güvenilir kaynaklar şirketin böyle bir strateji izleyeceğinde hemfikir.

iPhone 18 Pro'nun ise bu yılki Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Kameraya sahip AirPods modelinin de bu etkinlikte tanıtılacağı konuşulmaya başlandı. Ortaya çıkan bir raporda AirPods Ultra modelinin klasik Pro modeline benzer şekilde olacağı ancak üst kısımda konumlandırılacak kamera ile eski modelden ayrılacağı belirtiliyor.

Burada cihazda kızılötesi kameralar yer alacak. Siri'nin etrafı görmesini sağlayacak bu kameralarda LED ışıklar da yer alacak. Böylece kameranın çalışıp çalışmadığı dışarıdan anlaşılacak. Cihazın, temel bazı özellikleri iOS 27 beta sürümündeki erişilebilirlik araçlarındaki iyileştirmelerde ortaya çıkmıştı. Görme engelli ya da daha az gören kişilerin kulaklığı kullanarak daha güvenli gezinmeleri amaçlanıyor.

Resmi Apple etkinliğinin net tarihinin ağustos ayının sonunda duyurulması bekleniyor.