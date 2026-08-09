Katlanabilir yapıda olacak iPhone Ultra hangi renklerde olabilir?

Apple'ın bu yıl katlanabilir yapıda iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone Ultra adı verilen telefonla ilgili resmi bir onaylama olmasa da güvenilir kaynaklar telefonun bu yılki eylül etkinliğinde tanıtılacağını öngörüyor.

Telefona yönelik çok fazla iddia olsa da yeni ortaya çıkan fotoğraflar telefonun renklerine dair çıkarım yapmayı sağlıyor.

Sızıntı kaynağı olarak tanınan Sonny Dickson, yaptığı paylaşımda yeni katlanabilir iPhone'un kamera koruyucularına yönelik fotoğrafları gösterdi. Burada iki farklı renkte sergilenen kamera koruyucuları klasik gümüş renkli iPhone rengine gönderme yaparken, diğeri son dönemde tanıtılan koyu renkli iPhone'lara gönderme yapıyor.

Bu kamera koruyucularına göre katlanabilir ekranlı iPhone'lar gümüş ve koyu mavi renklerde olabilir.

Daha önce iPhone Ultra'nın koyu gri, siyah ve beyaz/ açık gümüş gibi renk seçeneklerine sahip olarak karşımıza çıkacağı iddia edilmişti.