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Katlanabilir yapıdaki iPhone Ultra için dikkat çeken iddia

Katlanabilir yapıdaki iPhone Ultra için dikkat çeken iddia

13.08.2026 18:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Katlanabilir yapıdaki iPhone Ultra için dikkat çeken iddia

Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone Ultra modelinin ilk etapta yalnızca ABD'de satılabileceği iddia edildi.
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Apple eylül ayındaki etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yanında iPhone Ultra modelini de tanıtacak. Katlanabilir ekranlı ilk iPhone modeli olacak telefonla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Yüksek fiyatlı olması beklenen iPhone Ultra'nın ilk etapta yalnızca ABD'de satışa çıkabileceği söyleniyor.

Bunun en büyük nedeni ise tedarik sıkıntısı olarak gösteriliyor. 

Bellek tarafında yaşanan kriz Apple'ı etkiledi ve iPhone Ultra diğer iPhone 18 modelleri kadar yüksek adetlerde üretilemedi. Bu yüzden hem pazarı denemek ve ilk reaksiyonları almak hem de talep olursa üretimi artırmak suretiyle ilk aşamada cihazın tek bir bölge ile sınırlı kalması planlanmış.

Telefonun 2 bin dolar ile 2 bin 500 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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