Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de ziyarete gittiği annesinin 6. kattaki evinin penceresinden düşen E.T.'den acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.T., hayatını kaybetti.

AA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:23
Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü
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E.T. (45), Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta annesinin oturduğu binanın 6. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Kayseri Pencere ev

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