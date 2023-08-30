“Kilitpazar” E-Ticarete yeni bir soluk getirdi!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:47

İşletmeler için oldukça rahat ve konforlu bir arayüz sunan Kilitpazar; günlük haftalık ya da aylık kazanç oranlarını raporlayarak, işletmelerin yükünü hafifletmeye devam ediyor. Pazarda kısa sürede varlığını ortaya koyan Kilitpazar, işletmeler arasında alışveriş sürecinde ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek, alışveriş sürecini kolaylaştırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve işletmelerin daha hızlı büyütmesine ortam sağlamak amacıyla kurulmuş ve 2023 yılı itibariyle faaliyet geçmiş, işletmeler arası alışverişi temel alan bir E-Ticaret platformudur.

Bilgisayar programcısı ve programlama dili eğitmeni olan Ali Kahraman tarafından 2020 yılı sonlarında Ankara’da öğrencilik döneminde kuruluş çalışmalarına başlanan Kilitpazar, 2023 yılında ticaretini tamamlayan işletmelerden tam not alarak, E-Ticarete yeni bir soluk getirmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Kilitpazar ve iş ortaklarından bahsedecek olursak;

Ülkemizdeki üreticiler, toptancı, tedarikçi ve esnaflar gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu iş ortaklarına sunduğu özgün çözümlerle kısa sürede piyasada varlığını ortaya koyan Kilitpazar; şikayet, bildirim, mahkeme kararı gibi sonuçları baz alarak oluşturulan bir kara liste yöntemi ile güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bunun yanı sıra, geleneksel pazarlık yöntemleriyle, tedarikçi ve satıcıların ürün-adet bazında teklif yöntemi ile pazarlık yapmasına imkan tanıyor. Ayrıca, gelişmiş e-fatura yöntemiyle tekli ya da toplu fatura kesimine olanak sağlayarak işlemleri hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Kısacası; Kilitpazar, işletmeler arası ticarette yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. E-ticaret, toptan satış, müşteri deneyimi ve daha birçok konuda inovatif çözümler sunan bu yerli girişim, sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.