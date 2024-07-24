Köpekler stresin kokunusu alabiliyor! İşte yeni araştırma

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:56

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:56

Köpek sahipleri, nasıl bir ruh halinde olduklarını köpeklerinin hemen anlayabildiğini düşünür. Şimdi, bilim insanları artık köpeklerin gerçekten de sahiplerinin duygularından etkilendiğini kanıtlamış olabilir. Bristol Üniversitesi araştırmacıları, köpeklerin davranışlarının, terimiz ve nefesimizdeki stres kokusunun etkisiyle değiştiğini keşfetti.

STRES AYNI ZAMANDA HAVADAN DA YAYILIYOR

Chip'in ayrıntılarını aktardığı çalışmada, stresli bir insanın kokusunu alan köpeklerin hayata karşı daha “karamsar” bir bakış açısına sahip olduğu görüldü. Başyazar Dr. Nicola Rooney, “Çalışan köpek bakıcıları stresin genellikle tasma aracılığıyla aktarıldığını anlatırlar, ancak biz stresin aynı zamanda havadan da yayılabileceğini gösterdik” diyor

Köpeklerin duygularıyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, etraflarındaki kişilerin ruh hallerine ve eylemlerine karşı özellikle duyarlı olduklarını öneriyordu. Ancak kokunun bu duygusal durumların yayılmasında herhangi bir rol oynayıp oynamadığı belli değildi. Dr Rooney’nin söylediğine göre “köpek sahipleri evcil hayvanlarının duygularına ne kadar uyum sağladığını biliyorlar, ancak burada gösteriyoruz ki stresli, yabancı bir insanın kokusu bile köpeğin duygusal durumunu, ödül algısını ve öğrenme yeteneğini etkiliyor.”

Araştırmacılar, bu teoriyi test etmek için düzenledikleri testlere 18 insan ve köpek çiftini dahil ettiler.

İlk olarak köpekler, iyi ve kötü durum arasındaki farkı anlayacak şekilde eğitildi. Öncelikle, bir mama kabı içinde ödül maması olacak şekilde bir konuma yerleştirildi ve daha sonra, tamamen aynı olan başka bir mama kabı ödül maması olmadan faklı bir konuma yerleştirildi. Köpekler bu yerler arasındaki farkı öğrendikten sonra, ödül mamasının bulunduğu yere boş yerden daha hızlı yaklaştılar.

Köpeklerin bu farkı öğrenmesinin ardından araştırmacılar, yeni bir yere üçüncü bir kap yerleştirildiğinde, köpeğin bu mama kabını araştırmasının ne kadar süreceğini ölçtüler. Eğer köpek hızla giderse bu, kabın bir ödül maması içereceği konusunda iyimser olduklarının bir işaretiydi. Eğer köpek gidip yeni kasede yiyecek olup olmadığını kontrol etme konusunda daha isteksizse, bu da karamsarlık olarak yorumlanıyordu.

Deneme sırasında köpekler, sahipleri olmayan insanlardan alınan ter ve nefes örneklerinin kokularına maruz bırakılarak aynı testi tamamladılar. Bu kokular ya insan katılımcılar sakince bir manzara eşliğinde dinlenirken, ya da bir aritmetik testi yaparak strese girerken toplandı.

Araştırmacılar, stres kokularına maruz kalan köpeklerin, konumu ne olursa olsun, kabı kontrol etmek için oraya gitme olasılıklarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu keşfettiler. Ancak kendilerine rahat bir insan kokusu verildiğinde köpekler, nötr kokulu bir bez verildiğinde olduğundan daha sık bir şekilde mama kabına gittiler.

Daha sonraki denemeler ayrıca köpeklerin kaselerin yerlerini tanıma konusunda daha iyi olmaya devam ettiğini ve stres kokusuna maruz kaldıklarında farkı daha hızlı öğrendiklerini gösterdi. Başyazar Dr. Zoe Parr-Cortes, MailOnline ile yaptığı görüşmede “En yakın arkadaşlarımızdan biri olan köpekler, binlerce yıldır insanlarla birlikte evrimleşti. Bu, köpeklerin, sahiplerinin ruh hallerini algıladıkları 'duygusal bulaşma' adı verilen bir olguyu deneyimlemelerine neden olur” diyor ve devam ediyor:

“Bu, başka bir grup üyesi tarafından algılanan bir tehdit kendilerine yönelik bir tehdide işaret edebileceği için yararlı olabilir, başkalarındaki korkuyu veya ‘alarmı’ tespit etmek ve bunlara tepki vermek, ortak bir tehdidi önlemede avantajlı olabilir.”

Çalışma, Scientific Reports dergisinde yayınlandı.