Kozmik öğle vaktine ait daha önce bilinmeyen 44 yeni yıldız keşfedildi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:48

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:48

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Fengwu Sun liderliğindeki bilim insanları, Dünya'ya 6,5 milyar yıl uzaklıktaki "Dragon Arc" adı verilen bir galaksinin, evrenin yarı yaşında olduğu döneme ait görüntülerini inceledi.

Sun, "Bu heyecan verici bir buluştu çünkü bu kadar uzaktaki böylesine çok yıldızı ilk kez görebildik." dedi.

Araştırmacılar, uzak galaksideki 44 yeni yıldızı, JWST'nin hassas kameralarıyla gök cisimlerinin "kütle çekimsel mercekleme" etkisinden faydalanarak tespit etti.

Büyük kütleli gökcisimlerinin yoğun kütle çekim alanlarının tetiklediği doğal bir büyütme etkisi olan "kütle çekimsel mercekleme", gök cisimlerinin arkasında kalan yıldızların ve galaksilerin görüntülenmesini sağlıyor.

Bu sayede, uzaktaki yıldızların ışıkları yüzlerce hatta binlerce defa büyüyerek JWST gibi hassas teleskoplar tarafından tespit edilebiliyor.

Keşif bugüne kadar en fazla sayıdaki yıldız tespiti

Araştırma, evrenin derinliklerinde bugüne kadar bulunan en fazla sayıdaki yıldızın keşfiyle başlı başına bir rekor kırdı.

Öte yandan BBC'nin haberine göre, araştırmaya katılan Durham Üniversitesinden bilim insanları, söz konusu 44 yeni yıldızın, 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki "Abell 370" adı verilen bir gökada kümesinin arkasında bulunan "Dragon Arc" galaksisine ait olduğunu kaydetti.

Tespit edilen yıldızlar arasında "kırmızı süper devler" var

Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathilde Jauzac, "kozmik öğle vaktinin" evrendeki yıldız oluşumlarının en fazla olduğu zaman dilimi olduğunu ancak bu gök cisimlerini gözlemlemenin zor olduğunu belirtti.

Jauzac, "Dragon Arc'ta tespit ettiğimiz bu çok özel yıldız türü, "kırmızı süper dev" olarak adlandırılıyor ve gözlemlenmeleri çok zor. Bunların çevresinde çok fazla toz bulunuyor ve bu toz onları standart aletler için görünmez kılıyor." ifadesini kullandı.

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.