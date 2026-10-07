Kullanıcılar şikayetçi: iPhone 18 Pro'da dikkat çeken 'renk solması' iddiası

Apple'ın yeni iPhone 18 Pro serisiyle ilgili kullanıcı şikayetleri sosyal medyada artmaya başladı.

Kullanıcıların paylaştığı fotoğraflarda, özellikle Bordo renk seçeneğine sahip bazı cihazlarda gövde renginin zaman içerisinde değiştiği görülüyor.

İddialara göre renk farklılığı bazı cihazlarda ilk olarak kamera lenslerinin çevresindeki alüminyum bölümde ortaya çıkıyor. Ardından renk değişiminin telefonun diğer bölümlerinde de belirgin hale geldiği belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar ise Siyah renkli iPhone 18 Pro modellerinde de benzer bir durumla karşılaştıklarını ileri sürdü.

GEÇEN YIL DA BENZER ŞİKAYETLER GÜNDEME GELMİŞTİ

Donanım Haber'in aktardığına göre; renk değişimi iddiaları Apple açısından yeni değil. Geçen yıl iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde de benzer kullanıcı şikayetleri gündeme gelmişti.

Özellikle Kozmik Turuncu renk seçeneğine sahip cihazlarda renk değişimi yaşandığı öne sürülmüş, bazı Mavi renkli modellerde de benzer şikayetler paylaşılmıştı.

iPhone 18 Pro'ya ilişkin son iddialar, geçen yıl yaşanan tartışmaların ardından benzer bir problemin yeniden gündeme geldiği yorumlarına neden oldu.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Renk değişimine neyin yol açtığı konusunda ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcıların çevrimiçi tartışmalarda öne sürdüğü ihtimaller arasında telefonun uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalması da yer alıyor.

Bazı kullanıcılar, renk değişikliğini cihazlarını uzun süre açık havada kullandıktan sonra fark ettiklerini belirtiyor. Ancak bu iddiaların renk değişiminin kesin nedeni olduğunu gösteren resmi bir açıklama bulunmuyor.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Apple, iPhone 18 Pro modellerinde yaşandığı öne sürülen renk değişimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kullanıcıların bir bölümü ise soruna karşı geçici olarak telefonlarını kılıfla kullanmayı tercih ediyor.

Geçmişte benzer şikayetlerin ardından bazı cihazların değiştirildiğine yönelik kullanıcı bildirimleri paylaşılmıştı. iPhone 18 Pro'daki iddiaların da Apple tarafından incelenip incelenmeyeceği ve üretim kaynaklı bir sorun tespit edilmesi halinde şirketin nasıl bir adım atacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.