Küresel çip krizine rağmen rekor gelir: Apple'dan iPhone 18 öncesi tarihi bilanço ve fiyat artışı sinyali

Küresel teknoloji pazarında yaşanan bellek (RAM) ve bileşen tedarik krizleri pek çok cihaz üreticisini olumsuz etkilerken, ABD merkezli teknoloji devi Apple satış rakamlarını artırmayı başardı. Şirket tarafından açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, toplam gelir yüzde 22 artış gösteren iPhone satışları ve yüzde 29 tırmanan Mac bilgisayar satışlarının etkisiyle 109,4 milyar dolara ulaştı. Ancak yönetim, küresel bellek kıtlığının etkisiyle önümüzdeki çeyreklerde maliyetlerin tırmanacağı uyarısında bulundu.

Kazanç toplantısında konuşan Apple Finans Direktörü (CFO) Kevan Parekh, önümüzdeki aylarda iPhone, Mac ve iPad üretim hatlarında tedarik kısıtlamalarının belirgin şekilde artacağını kaydetti. Görevini devretmeye hazırlanan Tim Cook ise şirketin üretim süreçlerinde çok daha yüksek bellek maliyetleriyle karşı karşıya kalacağını belirterek, bileşen sıkıntısının en az 2027 yılına kadar devam edebileceğinin altını çizdi.

Açıklanan finansal rapor, 2011 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Tim Cook’un liderliğinde sunulan son bilanço olma özelliğini taşıyor. 1 Eylül itibarıyla görevinden ayrılacak olan Cook’un yerine, Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı John Ternus’un geçeceği duyuruldu.

ZAM DALGASI KAPIDA: İPHONE 18 FİYATINDA 200 DOLARLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Haziran ayında Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına giden teknoloji devi, bütçe dostu dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun etiketini de 599 dolardan 699 dolara yükseltmişti. Akıllı telefon tarafında henüz bir fiyat artışına gidilmemiş olsa da piyasa analistleri sonbaharda tanıtılacak iPhone 18 serisinin 200 dolara varan zamlarla satışa sunulabileceğini öngörüyor.

Yeni amiral gemisi iPhone 18 ile birlikte ekrandaki içeriği analiz edebilen, uygulamalar arası arama yapabilen ve gelişmiş görev otomasyonlarına sahip kişiselleştirilmiş Siri yapay zekasının da kullanıcılara sunulacağı bildirildi. Öte yandan şirket, kullanıcıların aylık sabit ücretlerle cihaz kiralamasına olanak tanıyan yeni "Yükseltme" (Upgrade) programını da devreye soktu.