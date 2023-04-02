Lenovo'nun gerçekleşme ihtimali olan 1 Nisan şakası
Lenovo, 1 Nisan şakası olarak bir dizüstü bilgisayar tanıtımı gerçekleştirdi. Şirketin hiç üretilmeyecek olan bu dizüstü bilgisayarı ilham verebilir.
Teknolooji şirketleri katlanabilir ekran tasarımlarıyla öne çıkmaya başladı. Bunun ilk etkilerini telefonlarda görmüştük. Şimdi ise dizüstü bilgisayar ekranlarında bir benzerini görüyoruz.
Lenovo'nın şaka amacıyla tanıttığı dizüstü bilgisayarı da hiç seri üretime geçmeyecek olsa da bu nedenle geleceğe yön verebilir. Lenovo'nun bu yılın başlarında tanıttığı YOGA Book 9i'yi hatırlayanlara bu tasarım bir yerden tanıdık gelebilir.
1 NİSAN ŞAKASI OLARAK TANITILAN YOGA BOOK 18i
Webtekno'da yer alan detaylara göre Lenovo'nun piyasaya yeni sürmüş olduğu YOGA Book 9i, çift ekrana sahipti. Bu sebeple de Lenovo'nun ekran sayısını artırma isteği bir sır değil. Şirket de bu isteğini esprili bir dille YOGA Book 18i isimli bu dizüstü bilgisayarla yansıtmış.
Böyle bir dizüstü bilgisayar görüp görmeyeceğimizi bilemeyiz. Gelecekte karşımıza çıkabilecek teknolojiler arasında dört bir yanı ekran olan bir dizüstü bilgisayar görebiliriz.
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