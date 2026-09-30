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Manyetosfer araştırma uydusu ilk görüntülerini yolladı

Manyetosfer araştırma uydusu ilk görüntülerini yolladı

30.09.2026 18:27:00
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AA
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Manyetosfer araştırma uydusu ilk görüntülerini yolladı

Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığında güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimlerini gözlemlemek üzere geliştirilen manyetosfer araştırma uydusunun ilk görüntülerini yolladığı bildirildi.
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Xinhua ajansının haberine göre, "Güneş Rüzgarları Manyetosfer İyonosfer Bağlantı Kaşifi (SMILE)" adı verilen uydu, ilk görüntü ve verilerini Dünya'ya gönderdi.

"Kuzey ışıkları" olarak bilinen fenomenin uzun süreli panaromik imajı, 160 bin yıl önce patlayan bir yıldızın parlak artıkları ve Dünya'nın yüksek yörüngesinde manyetik alanların ve iyonların yüksek çözünürlüklü ölçümlerinin olduğu görüntü ve veriler, uydunun illettiği ilk içerikler oldu.

SMILE uydusu, 19 Mayıs'ta, "Vega-C" roketiyle Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

İlk kez güneş rüzgarlarıyla, onlara karşı kalkan işlevi gören manyetosfer tabakasının etkileşimlerinin görüntülemesini gerçekleştirecek uydu, yaklaşık 1 ay süren yolculuk ve 2 ay süren yörünge testlerinin ardından eylülde 3 yıl sürecek rutin gözlem aşamasına geçmişti.

CAS ile ESA arasındaki uzay görevi seviyesindeki ilk bilimsel araştırma işbirliği olan proje, Dünya'nın manyetik alanı ile güneş rüzgarları arasındaki etkileşime dair gizemleri çözerek uzay meteorolojisinde yeni ufuklara kapı açmayı hedefliyor.

İlgili Konular: #Dünya

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