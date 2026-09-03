Mars’ın güneyi kuzeyden 400 derece daha sıcak olabilir: İç yapısı kısmen erimiş halde

ABD’deki Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, Mars’ın iç yapısına ilişkin yeni bulgular elde etti.

Araştırmacılar, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinden elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceledi.

Analizler sonucunda, Mars’ın güney yarım küresinin altındaki mantonun kuzey yarımküreye göre 200 ila 400 santigrat derece daha sıcak olduğu belirlendi.

MARS’IN İÇ YAPISI KISMEN ERİMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, güney yarım kürenin derinliklerindeki bu yüksek sıcaklığın bazı bölgelerde mantonun kısmen erimiş halde bulunabileceğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, yer çekimi verileri sayesinde gezegenlerin üç boyutlu iç yapı haritalarının çıkarılabildiğini belirterek, “Bilim insanları gezegenlerin iç yapılarının genellikle küresel bir simetriye sahip olduğunu varsayar ancak bunun her zaman doğru olmadığını görüyoruz” dedi.

Berne, gezegenlerin iç dinamiklerinin anlaşılmasının oluşum ve evrim süreçlerine ilişkin önemli bilgiler sağladığını ifade etti.

MARS’IN SU TARİHİNE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların Mars’ın güneyindeki manyetik alan farklılıklarının yanı sıra NASA’nın “InSight” aracının tespit ettiği sismik dalga hareketlerini açıklamaya yardımcı olabileceğini bildirdi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri ise kuzey ve güney arasındaki sıcaklık dengesizliğinin, Mars’ın geçmişteki hidrolojik yapısı ve bir dönem yüzeyde bulunduğu düşünülen sıvı suyun evrimine ilişkin kritik ipuçları barındırabileceğini belirtti.

NEDENİ DEV BİR GÖK TAŞI ÇARPMASI OLABİLİR

Bilim insanları, sıcaklık farkının büyük bir gök taşı çarpması ya da kalın jeolojik yapıların ısıyı hapsetmesi sonucu oluşmuş olabileceğini değerlendirdi.