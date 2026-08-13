Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta, 16 yaş altı 756 bin sosyal medya hesabını kapattı

Meta, 16 yaş altı 756 bin sosyal medya hesabını kapattı

13.08.2026 17:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Meta, 16 yaş altı 756 bin sosyal medya hesabını kapattı

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meta'dan Avustralya'da yasanın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi.

Denetimlerin yapay zeka destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sayının artmaya devam edeceği vurgulandı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

İlgili Konular: #sosyal medya #Meta

İlgili Haberler

Türkiye Ay aracını 2027'de uzaya fırlatacak
Türkiye Ay aracını 2027'de uzaya fırlatacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, "Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz." dedi.
Google, yeni Pixel serisi cihazlarını tanıttı
Google, yeni Pixel serisi cihazlarını tanıttı Google, akıllı telefon serisi Pixel 11'leri, Pixel Watch 5'i ve Pixel Tag de dahil olmak üzere yeni cihazlarını tanıttı.
Apple, iCloud aboneliklerini yapay zeka ile dönüştürüyor
Apple, iCloud aboneliklerini yapay zeka ile dönüştürüyor Apple, yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyorken, öte yandan iCloud aboneliğini yükseltme seçeneği ekliyor.