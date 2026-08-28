Meta, çizilen imajını güncelleme yaparak düzeltmek istiyor

Meta bir süre önce akıllı gözüklerinde keşfedilen bir açık sebebiyle kayıt anında LED ışığın kapatılabilmesi kaynaklı olarak kişilerin gizlice kaydedilmesiyle tartışma konusu haline gelmişti. Ray-Ban işbirliği ile ortaya çıkan bu akıllı gözlükler, dışarıdan normal optik bir gözlük gibi dursa da çerçevesinin köşesinde yer alan kameralara ek olarak kayıt alındığında yanan LED ışıklar gözlüğü diğerlerinden ayırıyordu.

Her ne kadar içerik üreticilerin genel anlamda kullandığı bu akıllı gözlükler, kötü niyetli kişilerin de amacı dışında kullanmasının önüne geçememişti. Bulunan bir açık ile yüklenen yazılımlar gözlüğün LED ışığını iptal ediyor ve kayıt alırken karşı tarafın anlamasını sağlayan yeşil ışığın devreden çıkartılmasına neden oluyordu.

Bu kullanım sebebiyle çoğu kişi gözlüğü sapık cihazı olarak adlandırmaya başlamıştı. Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerinde gözlüğü kullanmama çağrıları yapılırken, kullananlara dikkat edilmesine yönelik uyarılar da yapılıyordu.

İş ciddiye binerken Meta, akıllı gözlüğün imajını kurtarmak için LED ışığın kayıt alınırken kapatılabilmesine neden olan açığı güncelleme ile düzeltti.

Bu güncelleme sayesinde artık Meta akıllı gözlüğü ile gizlice video çekilemeyecek.

Yapılan açıklama ile kayıt sırasında LED ışığın örtülmesi durumunda kamera kaydı otomatik olarak durduracak.

Normalde gözlükteki sistem şöyle işliyordu; kayıt başlamadan önce LED ışığın durumu kontrol ediliyordu sonra ışık açıkken kayıt başlıyordu ancak açık sebebiyle kötü niyetli kişiler LED'i kapatıyordu. Yenilenen sistemde artık kayıt boyunca LED takip ediliyor ve LED kapatılırsa kayıt duruyor.

Daha önce de benzer şekilde düzenlemeler getiren Meta, bu güncellemeyi aşamayla sunuyor. Bütün akıllı gözlük kullanıcılarına ulaşmasının zaman alacağı vurgulandı.