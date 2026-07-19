Meta'dan tartışma yaratayacak yeni patent: Sizi dinleyecek!

Yıllar içinde teknoloji dünyasının en tartışmalı şirketlerinden biri haline gelen Meta, bu sefer de aldığı patent ile gündeme geldi. Meta'nın 10 Temmuz'da tespit edilen patenti kullanıcıların ses tonunu sürekli analiz ederek, ruh halini tespit etmeye ve buna uygun antreman önermeye odaklanacağı söyleniyor.

Patentlyze tarafından yayınlanan bu patentte, kullanıcıların seslerinin dinlenerek ruh hallerini takip ettiği bir sisteme gönderme yapılıyor. Bu da kişisel bilgilerin güvenliğine yönelik tartışmaları tetikliyor. Çünkü Meta geçmişte kullanıcı verilerini alıp işleme ve bunu kullanma noktasında sınıfta kalmış bir şirket. Haliyle, kullanıcıların gün içindeki seslerini dinleyerek ruh halinin takip edilecek olması endişe verici bir gelişme olarak karşılandı.

Yapılan patent başvurusunda yapay zeka, ruh halinizi bulunduğunuz yere, yaptığınız şeye ve saate göre bağlamlandırıyor. Paylaşılana göre patentin dosyama tarihi 16 Aralık 2025 ve yayınlanma tarihi ise 2 Temmuz 2026.

Patente göre, bu son derece izleyici sistemin amacı, kullanıcıların antrenmanlarını duygusal durumlarına göre daha iyi uyarlamak. Meta'nın bu tür bir gözetim teknolojisini fitness cihazı olarak sunması ise şaşırtıcı değil. Son dönemde bireysel tüketiciler hakkında topladıkları ve depoladıkları olağanüstü miktardaki fiziksel verilere rağmen, sağlık takibi yapan giyilebilir cihazlar son derece popüler hale geldi.

Meta'nın patentindeki temel fark ise biyolojik ölçümleri işlemek yerine, yapay zeka destekli bir gözlemci olarak, kişinin etrafındaki dünyayı dinleyerek duygusal durumunu ölçmeye çalışması ve ardından bu bilgiyi mevcut diğer tüm verilerle ilişkilendirmesi oluyor.

Öte yandan Amazon da benzer bir ses tonu analizine yönelik bir cihaz sunmuştu. Mikrofonlu bir fitness bilekliği olan Hola Band, tepki çekmesinin ardından sonraki sürümlerde mikrofonları kaldırılmış olarak piyasaya sürüldü. Hatta 2023 yılında ürün serisinin tamamen fişi çekildi.