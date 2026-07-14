Meta'nın akıllı gözlüklerini takanlar neden sapık damgası yemeye başladı?

Teknoloji dünyası akıllı gözlük konusuna uzun yıllardır aşina olsa da Meta, Ray-Ban ile bir ortaklık gerçekleştirerek 2021 yılında geçte olsa ilk jenerasyon gözlüklerini tanıttı. Dışarıdan klasik Ray-Ban gözlükler gibi duran bu ürün, çerçeve köşelerinde kamera barındırıyordu. Bu kameralar ile çekim yapmaya olanak sağlayan gözlük, özellikle bisiklet kullanırken ya da kişinin iki elini de kullandığı işler yaparken kolaylıkla çekim yapmasını sağlıyordu. Ancak son tanıtılan gözlüklerden sonra yeni bir kullanım alanı ortaya çıktı: İzinsiz çekimler.

Bazı kötü niyetli kişiler karşısındaki kişinin haberi olmadan bu gözlükleri takarak çekim yapmaya ve bu içerikleri yayınlamaya başladı.

Meta, özellikle bu gözlüklerin kötü niyetli ya da habersiz çekimlerde kullanılmaması adına kamera kayıt alırken yeşil ışık simgesi belirmesi imkanını sunuyordu. Ancak bu basit güvenlik bariyeri kötü niyetli kişilerin geliştirdiği yazılımlar ile aşılabiliyor. Meta'ın güvenlik önlemi olarak koyduğu bu 'yeşil ışık' tamamıyla güven teşkil etmiyor. Bu sebeple yazılımı kullanan kişiler kolaylıkla çekim yaptığını gizleyebiliyor.

Gözlüklere olan güvenin kırılmasının tek sebebi ise bu gelişme değil.

Daha birkaç ay önce(mart) Meta çalışanlarının akıllı gözlük kullanan kişilerin özel görüntülerine erişebildiği ortaya çıktı. Bu da gözlüğü kullanan kişinin niyeti iyi olsa da bile kötü niyetli Meta çalışanına denk gelirse çektiği görüntülere kolaylıkla erişilebileceği anlamına geliyor ve bu da ekstra güven kıran bir gelişme oluyor.

Engadget tarafından aktarılana göreyse Meta'nın bu gözlükleri pahalı olmasına rağmen kötü imajından kaynaklı olarak kullanıcılar tarafından kullanılmamaya başlandı.

Aktarılan bazı olaylara göre büyük bir kısmı erkeklerden oluşan içerik oluşturucular, gözlükleri kullanarak kadınlara yaklaşıp, onlarla flört etmeye çalışırken gizlice ve rızaları olmadan görüntülerini kaydediyor ve bu etkileşimleri içerik üretmek için çevrimiçi olarak yayınlıyorlar. Bazı kullanıcıların daha da ileri giderek, gizli kayıtların kurbanlarından para sızdırmaya bile çalıştığı aktarılıyor.

Futurism tarafından aktarıldığına göre bu gözlükler o kadar yabancılaştırıcı bir hale geldi ki insanlar artık bu gözlükler 'sapık gözlüğü' olarak görmeye bile başladı.

Meta'nın geçmişi düşüldüğünde ve kullanıcıların bu teknolojiyi kullanış şekli ele alındığında akıllı gözlüklere olan bakışın uzun bir süre tartışmalı kalacağı tahmin ediliyor.