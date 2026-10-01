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Meta'ya göre yapay zeka "devasa bir deney"

Meta'ya göre yapay zeka "devasa bir deney"

1.10.2026 18:01:00
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AA
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Meta'ya göre yapay zeka

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın, vergi beyanında "yapay zeka veri merkezlerinin başarısızlıkla sonuçlanabilecek devasa bir deney olduğunu" bildirdiği ve bu durumun, şirketin 2025 yılı vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar düşürdüğü iddia edildi.
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New York Times gazetesinin piyasa kaynaklarından 4 kişiye dayandırdığı haberinde şirketin, ABD Gelir İdaresine (IRS) yaptığı vergi beyanında "yapay zeka veri merkezlerinin başarısızlıkla sonuçlanabilecek devasa bir deney olduğunu" bildirdiği aktarıldı.

Haberde, Meta'nın başka firmadan satın alınan çipler dahil "ticari açıdan başarısı kanıtlanmış işlemcileri" yapay zeka tesislerinde kullanıldıklarında "deneysel malzeme" olarak sınıflandırdığı aktarıldı.

IRS kayıtlarına göre söz konusu durumun, Meta'nın 2025 yılı vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar düşürdüğü kaydedilen haberde, şirketin IRS kaydında "halka açık şirketler arasında bu teşvikten en çok yararlanan kurum" olarak gösterildiği belirtildi.

Haberde, söz konusu stratejinin, 1980'lere dayalı bir vergi düzenlemesine dayandığı, standart ticari faaliyetler yerine "inovasyonu teşvik amaçlı" araştırmalarda kullanılan malzemeler için vergi kredisi sağladığı da aktarıldı.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Meta

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