Microsoft, orijinal ve klasik Xbox oyunlarını PC'ye getiriyor

Microsoft, PC'de geriye dönük uyumluluk özelliğini devreye alıyor. Bu sayede eski ve orijinal olan Xbox konsol oyunları yeni cihazlarda da oynanabilecek. Bu noktada ilk kez klasik Xbox oyunları Windows PC'lere ve desteklenen el konsollarına geliyor.

KLASİK XBOX OYUNLARI PC'LERE GELİYOR

Yeni açıklandığı kadarıyla ilk etapta dört klasik oyun sunuldu.

Buna göre Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fuzion Frenzy.

Oyunların minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.

Minimum:

GPU: Nvidia GTX 950 veya AMD Radeon RX 550 ya da Intel UHD 770 ve Intel Arc A310

CPU: Min 4 Cores Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1200 ya da AMD Ryzen Z2 A Processor

RAM: 8GB

İşletim Sistemi: Windows 11

Önerilen:

GPU: Radeon RX 68005 ya da Intel GTX 1070 Ti veya Intel Arc A770

CPU: 6 Cores ya da 12 Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600 bir diğer seçenek AMD Ryzen AI Z2 Extreme

RAM: 8GB

İşletim Sistemi: Windows 11

Oyunlar yalnızca yeni cihazlarda desteklenecek şekilde uyarlanmamış. Ayrıca 4 kata kadar daha yüksek çözünürlük, VSync desteği, tam ekran ya da pencereli görüntüleme modları ve benzeri PC için özel geliştirmeler sunuluyor.