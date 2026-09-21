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Microsoft, oyunlarda reklam gösterilmesinin önünü açıyor

Microsoft, oyunlarda reklam gösterilmesinin önünü açıyor

21.09.2026 21:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Microsoft, oyunlarda reklam gösterilmesinin önünü açıyor

Reklam gördüğümüz mecralar sürekli büyürken, Microsoft'un yeni üzerinde çalıştığı bir patent şirketin oyunların durduğu anlarda reklam gösterilmesine odaklanıyor.
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<p>Microsoft, yeni yaptığı bir patent başvurusu ortaya &ccedil;ıktı</p>Buna göre şirket PC ve konsol oyunlarında aksiyonun aktif olmadığı, oyunun bir noktada durduğu anlarda reklam göstermeye başlayabilir. Yapılan patent başvurusunda sistem, Contextually Aware Management of Interavtive Software Application Access adıyla karşımıza çıkıyor. Kabaca, 'bağlamsal olarak duyarlı etkileşimli yazılım uygulamalarına erişim yönetimi' olarak çevrilebilecek bu sistem, belirlenen reklamların dövüş veya görev anlarında değil, bu sahnelerin sonunda gösterilmesini hesaplayarak, kullanıcı karşısına çıkartacak. 

Microsoft, bir süre önce Game Pass'e zam yapmıştı. Zam konusunda eleştirilen Microsoft'un Game Pass sistemine reklamlı bir versiyon ekleyeceği de bir süredir konuşulan gündem konularından biriydi. Ortaya çıkan bu sisteme göre, oyuncular başlangıçta belirli bir süre boyunca reklamsız erişim hakkı elde edecekler. Bu süre, 30 dakika gibi belirli bir süre olabileceği gibi, oyun ilerlemesine bağlı bir süre de olabilir; örneğin, bir seviyeyi tamamlamak gibi.

Bu süre sona yaklaşırken, sistem oyunun uygun bir duraklama noktasına ulaşmasını bekleyecek. Patentte, bölüm sonu canavarlarındaki kapışmaların sonu, tamamlanmış bir görev, ara sahnenin sonu ve yükleme ekranı gibi örnekler belirtilmiş. 

Oyun, bu durumlar yaşandığında sisteme bir bildirim gönderir ve sistem daha sonra oyuncunun etkileşimini durdurabilir. Video veya statik tanıtım materyali gösterebilir. Reklam gösterildikten sonra oyuna devam edebilir. Reklamı izlemek, oyuncuya kesintisiz erişim için ek bir süre de tanıyor. Patentte bu süreye "kredi" adı verildiği belirtilirken, bir sonraki oyun duraklamasını geciktiriyor. 

Yapılan başvuruda belirli bir Microsoft oyunu, Xbox hizmeti veya ürün belirtilmiyor. Patent başvurusu, teknolojinin ticarileştirileceği anlamına gelmese de Microsoft'un etkileşimli yazılımlar için reklam destekli erişimi nasıl karşımıza çıkartabileceğini gösteriyor.

Mobil oyunlarda reklamlar zaten yaygın bir şekilde genellikle seviyeler arasında veya başarısız denemelerden sonra gösteriliyor.

İlgili Konular: #oyun #microsoft #video oyunları

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