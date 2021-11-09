Microsoft sanal evreni sistemine entegre etmeye çalışıyor
Microsoft da gelecekte sanal evrene entegre olabilmek için sistemlerini yeniden tasarlıyor. Teams'e 3 boyutlu sanal avatar ve ortamlar eklenecek. ABD'li teknoloji devi, son olarak Facebook'un gündeme getirdiği metaverse ile ilgili yeni projesini duyurmuştu.
Teknoloji devi Microsoft, "sanal evren" (metaverse) hedefleri doğrultusunda, Teams sohbet sistemine 3 boyutlu sanal avatarlar ve ortamlar ekleyeceğini duyurdu.
Firma, "Mesh" platformunda, sanal gerçeklik başlığı olsun ya da olmasın, insanların sanal alanda buluşmasının mümkün olacağını açıkladı.
NTV'de yer alan habere göre, Microsoft, "sürükleyici toplantılar" olarak adlandırdığı yeni özelliklerin 2022'nin ilk yarısında kullanıma sunulacağını belirtti.
Microsoft odağına artırılmış gerçekliği almış gibi görünüyor. Bu da ileride kamera kullanımının minimuma ineceği fikrini ortaya çıkartıyor.
Ancak şirketlerin ortaya bu haberler sadece fikir aşamasında. Hem sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik başlığını ortadan kaldırıp hem kameradan vazgeçmek şu aşamada mümkün değil.
Facebook'un yarattığı hıza yetişmek için şirketler ardı ardına sanal evren sunumları yapıyor.
Microsoft’un bu adımı da, Facebook’un tepe şirketini Meta olarak adlandırmasından kısa süre sonra geldi.
'SANAL EVREN' FURYASI
Şu anda tam anlamıyla var olmayan bir teknolojiyle mümkün olacak “sanal evren”, oyundan eğitime ve iş toplantılarına kadar sanal dünyadaki her şeyi kapsayan, birbirine bağlı çok çeşitli sanal dünyalarla, internetin gelecekteki bir versiyonu olarak öngörülüyor.
Bugünlerde hem Microsoft hem de Meta’ya dönüşen Facebook, “sanal evren” için ilk adımlarının önemli bir parçası olarak 3 boyutlu sohbet ve etkileşim üzerine tanıtımlar yapıyor.
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