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Microsoft'tan yapay zeka modellerine sınırlar çizecek kurallar taslağı

Microsoft'tan yapay zeka modellerine sınırlar çizecek kurallar taslağı

15.09.2026 20:14:00
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Microsoft'tan yapay zeka modellerine sınırlar çizecek kurallar taslağı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka güvenliğine ilişkin tartışmalar yoğunlaşırken gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin davranışlarına sınırlar getirecek kurallar taslağı yayınladı.
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Microsoft'un "Hümanist Yapay Zeka Davranış Kuralları" başlığıyla yayınladığı taslağa göre, şirketin yapay zeka modellerinin güvenli şekilde ve insan kontrolü altında kalması hedefleniyor.

Taslak, yapay zeka modellerinin insan kontrolünü aşmaması ve insanlığa bağlı kalarak anlamlı bir gözetim altında çalışmasını öngörüyor.

Modellerin, silah üretimine ilişkin taleplere yardımcı olmaması, tehlikeli maddelerin temin edilmesini kolaylaştırmaması ve şiddet içeren ya da cinsel açıdan açık içerikler üretmemesi hedefleniyor.

Microsoft, kamuoyuyla paylaştığı taslak ile ilgili altı hafta boyunca görüş alacak. Yıl sonunda revize edilmesi planlanan taslak, 2027'den itibaren şirketin yapay zeka modellerinin geliştirilmesine rehberlik edecek.

Microsoft'un taslağı, ABD'li yapay zeka şirketleri Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei ve OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman'ın yapay zekanın güvenliğini sağlamak amacıyla modellerin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması yönündeki çağrılarının ardından geldi.

İlgili Konular: #Yapay zeka #microsoft

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