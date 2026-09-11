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Microsoft, yapay zeka güvenliği çerçevesini hayata geçirdi

Microsoft, yapay zeka güvenliği çerçevesini hayata geçirdi

11.09.2026 19:02:00
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Microsoft, yapay zeka güvenliği çerçevesini hayata geçirdi

Microsoft, çocukların ve gençlerin yapay zeka çağında çevrim içi ortamda korunmasını amaçlayan "Güvenli Katılım Çerçevesi"ni hayata geçirdiğini duyurdu.
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Microsoft'un "Güvenli Katılım Çerçevesi"ne ilişkin açıklamasında, çocukların ve ailelerin, ihtiyaç duydukları güvenlik önlemleri ile teknolojinin sunduğu fırsatlar arasında bir seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu çerçevenin, gençlerin yapay zekanın sunduğu fırsatlardan mahremiyetleri korunarak güvenle yararlanabilmesi için "tasarım gereği güvenlik", "yaşa göre farklılaştırılmış deneyimler" ve "eğitim" olmak üzere üç temel sütun üzerine kurulduğu bildirildi.

Yeni çerçeve kapsamında Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un kullanımı için oturum açma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, platforma erişimin 13 yaşından küçük çocuklar için sınırlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, arama motoru Bing'de zararlı içeriklere karşı filtrelemelerin güçlendirildiği ve geliştiricilere daha güvenilir yaş doğrulama imkanı sunan yeni uygulama programlama arayüzü "Windows Yaş API"nin kullanıma sunulduğu ifade edildi.

Teknolojinin tek başına dijital güvenliği sağlayamayacağı vurgulanan açıklamada, yapay zeka güvenlik enstitüleri, hükümetler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla küresel işbirliklerinin derinleştirileceği belirtildi.

İlgili Konular: #Yapay zeka #microsoft

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