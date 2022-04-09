Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Elektronik ürünlerin 'garanti' sürelerinde önemli değişiklik

09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:31

Avrupa Birliği Parlamentosu'nun 7 Mart tarihli gündeminde, 2020'den bu yana üzerinde çalışılan onarım hakkı taslağı görüşüldü. Kullanıcıların elektronik cihazları kendi başlarına tamir etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan taslak, 509 evet oyuyla parlamentodan geçti ve yasalaşma yoluna girdi.

Kamuoyunun konuyla ilgili görüşlerine yer verilen taslakta; AB vatandaşlarının yüzde 79'unun cihazların tamir edilebilirliğinin kolaylaştırılmasını, vatandaşların yüzde 77'sinin de cihazlarını değiştirmek yerine onarmayı tercih ettiği vurgulanıyor.

Bu sebeple üreticilerin daha uzun ömürlü ve onarımı kolay ürünler tasarlaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre; teklifte ayrıca, kullanıcıların herhangi bir elektronik aygıtı tamir edebilmek için yedek parça ve onarım kılavuzlarına erişim sağlama noktasındaki ihtiyaçlarının da altı çiziliyor.

BAZI ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ UZATILABİLİR

Tüm bunlara ek olarak, bazı ürün kategorileri için iki yıllık garanti süresinin uzatılmasına ilişkin bir gereklilik de taslağa eklenmiş durumda. Parlamento üyesi Marcel Kolaja verdiği bir demeçte, "Daha uzun garanti sürelerinin tüketicileri, ürünleri değiştirmek yerine onarıma teşvik edeceğine inanıyoruz" dedi.

Her şey yolunda giderse taslak 2022'nin üçüncü çeyreğinde mevzuat olarak tekrar parlemantoya gelebilir. Ancak taslağın yasalaşması biraz daha zaman alacak.

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER TÜRKİYE'DE DE GEÇERLİ OLABİLİR

Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum sağlama amacıyla gözetilen çalışmalarda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da çeşitli değişiklikler yapılmış ve AB mevzuatlarına uyum sağlanmıştı.

Dolayısıyla onarım hakkı teklifi konusunda AB parlemantosundan çıkacak bir kararın Türkiye'de de uygulanması kuvvetle muhtemel.

ÜRETİCİLERDEN SELF SERVİS PROGRAMLARI

Apple, Samsung ve Google gibi bazı teknoloji devleri self servis onarım programlarını duyurmuştu.

Ancak şu an için bu programlar efektif bir şekilde kullanılmıyor. Görünen o ki ilerleyen dönemde birçok marka self servis onarım programlarını duyuracak. Böylece tüketiciler belli başlı arızaları, markaların sağladığı yedek parça ve onarım kılavuzlarıyla kendi başlarına giderebilecek.