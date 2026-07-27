Minecraft'ın sistem gereksinimi yıllar sonra yükseltildi

Dünyanın en popüler oyunlarından biri haline gelen Minecraft için yeni bir güncelleme geldi. Minecraft: Java Edition için gelen sistem gereksinimi yükseltmesi 17 yıl sonra yapıldı. Bu kapsamda artık eski sistemlere sahip bilgisayarları olan kişiler oyunu açamayacak.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre sistem gereksinimlerinin artırılmasının en büyük sebebi günümüz donanım ve yazılım teknolojilerine oyunu uyumlu hale getirmek. Java Edition tarafında daha yüksek bellek ve Vulkan 1.3 grafik desteği de temel gereksinimler arasına dahil edildi.

Minecraft: Java Edition için açıklanan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

Minecraft Java Edition minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows, macOS veya Linux

İşlemci: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1 (4 çekirdek)

RAM: Harici ekran kartı ile 8 GB, dahili grafik birimi ile 12 GB

Ekran Kartı: Vulkan 1.3 destekli, en az 2 GB VRAM'e sahip GPU

Grafik Hedefi: 1080p / 30 FPS (Fast grafik ayarı)

Minecraft Java Edition önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows, macOS veya Linux

İşlemci: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 veya Apple M2 Pro

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple M2 Pro (en az 6 GB VRAM)

Grafik Hedefi: 1080p / 60 FPS (Fancy grafik ayarı)a