Mobil oyunlar artık bilgisayardan oynanabilecek

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Android'in sahibi Google yeni bir uygulama tanıttı.

Tanıtılan uygulama Windows'da Android oyunlarının oynanmasına imkan sağlayacak.

Google Play Games PC adlı uygulama Türkiye dahil toplamda 56 ülkede erişime açıldı.

Uygulamanın klavye ve fare optimizasyonu bulunuyor.

Google Play Games PC'de bulunan oyunların bazıları şöyle:

Asphalt 9

Mobile Legends

Summoners War

State of Survival

Three Kingdoms Tactics

1945 Air Force

Blade Idle

Cookie Run: Kingdom

Evony: The King's Return

Google Play Games PC'nin açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 (v2004) veya 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir depolama alanına sahip SSD

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 GPU veya eş değeri

İşlemci: 4 çekirdekli 8.Nesil ve üzeri Intel veya AMD işlemci

Bellek: 8 GB RAM