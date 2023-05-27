2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mobil oyunlar artık bilgisayardan oynanabilecek

Teknoloji devi Google, Android oyunlarının PC'den oynanmasına imkan sağlayacak 'Google Play Games PC' uygulamasını çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00
Mobil oyunlar artık bilgisayardan oynanabilecek
Abone Ol google-news

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Android'in sahibi Google yeni bir uygulama tanıttı.

Tanıtılan uygulama Windows'da Android oyunlarının oynanmasına imkan sağlayacak. 

Google Play Games PC adlı uygulama Türkiye dahil toplamda 56 ülkede erişime açıldı.

Uygulamanın klavye ve fare optimizasyonu bulunuyor.

Google Play Games PC'de bulunan oyunların bazıları şöyle:

  • Asphalt 9
  • Mobile Legends
  • Summoners War
  • State of Survival
  • Three Kingdoms Tactics
  • 1945 Air Force
  • Blade Idle
  • Cookie Run: Kingdom
  • Evony: The King's Return

Google Play Games PC'nin açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 (v2004) veya 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir depolama alanına sahip SSD

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 GPU veya eş değeri

İşlemci: 4 çekirdekli 8.Nesil ve üzeri Intel veya AMD işlemci

Bellek: 8 GB RAM


android bilgisayar google play games google

İlgili Haberler

Steam, Google ile yollarını ayırdı

Steam, Google ile yollarını ayırdı
Google'dan sızdırılan notta yapay zeka alarmı!

Google'dan sızdırılan notta yapay zeka alarmı!
Google, yapay zeka ile oluşturulan görsellere önlem aldı

Google, yapay zeka ile oluşturulan görsellere önlem aldı

En Çok Okunan Haberler