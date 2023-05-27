Mobil oyunlar artık bilgisayardan oynanabilecek
Teknoloji devi Google, Android oyunlarının PC'den oynanmasına imkan sağlayacak 'Google Play Games PC' uygulamasını çıkardı.
Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Android'in sahibi Google yeni bir uygulama tanıttı.
Tanıtılan uygulama Windows'da Android oyunlarının oynanmasına imkan sağlayacak.
Google Play Games PC adlı uygulama Türkiye dahil toplamda 56 ülkede erişime açıldı.
Uygulamanın klavye ve fare optimizasyonu bulunuyor.
Google Play Games PC'de bulunan oyunların bazıları şöyle:
- Asphalt 9
- Mobile Legends
- Summoners War
- State of Survival
- Three Kingdoms Tactics
- 1945 Air Force
- Blade Idle
- Cookie Run: Kingdom
- Evony: The King's Return
Google Play Games PC'nin açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle:
İşletim Sistemi: Windows 10 (v2004) veya 11
Depolama: 10 GB kullanılabilir depolama alanına sahip SSD
Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 GPU veya eş değeri
İşlemci: 4 çekirdekli 8.Nesil ve üzeri Intel veya AMD işlemci
Bellek: 8 GB RAM
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