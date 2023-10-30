NASA açıkladı: İnsanlar asla gidemeyecek...

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:12

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:12

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e insanların fiziksel olarak gitmeleri zor olduğundan, hayranlarından ve takipçilerinden Jüpiter'in uydularından biri olan Europa'ya gitmeleri için isimlerini göndermelerini istiyor. NASA, 2024 yılında Europa'nın uydusu için planlanan Europa Clipper gözlem uydusu misyonunun bir parçası olarak, insanların isimlerini bu uydusuna göndermelerini talep ediyor.

Europa Clipper görevi, SpaceX ile yapılan bir sözleşmenin ardından hayata geçirildi. Uzay ajansı, insanların bu uydunun yüzeyine isimlerini kazıtmalarını istiyor ve bu, Europa'ya insanlı bir ziyaret yapılmadığı takdirde gerçekleşen en iyi seçenek olduğunu vurguluyor.

NASA'nın Europa Clipper görevine olan ilgisi, uzay ajansının Europa'nın potansiyel yaşam belirtileri taşıyan altındaki okyanusları keşfetme isteğiyle ilgilidir. Europa, Jüpiter'in yörüngesinde bulunan 95 uydusundan biri ve potansiyel olarak dünya dışı yaşamın bulunabileceği bir yer olarak kabul edilmektedir.

NASA, Clipper'ın fırlatılmasına 11 ay kala, Europa'ya yapılacak uzun yolculukta isimlerini uydusuna göndermek isteyen başvuruları kabul ediyor. Ancak NASA'nın bu teklifi, Europa'nın fiziksel ziyaretini uman bazı takipçiler tarafından olumsuz karşılandı. Onlar, teknolojinin hızla geliştiğini ve insanların uzaya gitme yeteneğinin gelecekte mümkün olabileceğini belirttiler.

Mürettebatlı derin uzay görevleri, Ay dışında insanların daha önce gitmediği zorlu bölgeleri keşfetmeyi gerektirir ve bu tür görevler sıkı uzay aracı tasarımı gerektirir. Ancak SpaceX'in Starship roketi, Ay ve uzaya yapılacak insanlı görevler için bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Şu anda bu roket Boca Chica, Teksas'ta test ediliyor ve gelecekte insanlı derin uzay görevlerine ev sahipliği yapabilir.