NASA astronotu rekor kırdı: Uzayda 371 gün geçirdi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:53

Güncelleme: 27.09.2023 - 16:53

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görev süresini tamamlayan astronot Frank Rubio'nun Dünya'ya dönüşünü duyurdu. Rubio, uzayda geçirdiği 371 günle Amerikalı astronotlar arasında en uzun süreli uzayda kalma rekorunu kırdı.

Frank Rubio'nun UUİ'deki görevi, başlangıçta altı aylık bir görev olarak planlanmıştı. Ancak Rubio ve diğer astronotlar, istasyonda çeşitli acil durumlarla başa çıkmak zorunda kaldılar. Aralık ayında Soyuz uzay aracındaki soğutma sıvısı sızmaya başladı ve bu durum Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından mikro meteorit çarpmalarına bağlandı. Sızıntı nedeniyle sıcaklıklar yükseldi, ancak kısa süre sonra düzeltildi.

NASA, Rubio'nun güvenli bir şekilde Dünya'ya dönüşünü sağlamak için SpaceX'in Crew Dragon uzay aracını bir kurtarma aracı olarak kullanma kararı aldı. Crew Dragon, Rubio'yu ISS'den alarak güvenli bir şekilde geri getirdi.

Rubio, uzayda geçirdiği süre boyunca 5,936 tur atarak Dünya yörüngesinde dolaştı ve toplamda 157,412,306 mil yol kat etti. Ayrıca, ISS'yi ziyaret eden 15 farklı uzay aracına tanıklık etti.

Rubio'nun uzay görevi sırasında ISS'e gelen diğer uzay araçları arasında Rus kozmonotların ve kargo gemilerinin yanı sıra Northrop Grumman tarafından işletilen kargo uzay araçları bulunuyor. Rubio'nun görevi sona erdiğinde ISS'deki yeni mürettebat 70. Sefer'e başladı.