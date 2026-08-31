NASA evrenin gizemini çözmek için düğmeye bastı: Evrenin genişleme sırrını çözecek teleskop yörüngeye fırlatıldı

İnsanlığın evrene bakışını kökten değiştirecek uzay araştırmalarında tarihi bir milat daha geride bırakıldı. NASA'nın 4,3 milyar dolar bütçeli devasa gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilen kusursuz bir fırlatmayla yörüngeye taşındı. Uzay ajansının ilk başastronomu Nancy Grace Roman'ın adı verilen teleskop, evrenin ivmelenerek genişlemesini sağlayan karanlık enerjinin sırrını çözmek ve Samanyolu Galaksisi'nin derinliklerini haritalandırmak üzere tasarlandı.

CASUS UYDU AYNASINDAN UZAY DEVİNE DÖNÜŞTÜ

Teleskobun yapım süreci tıp ve uzay teknolojisi açısından oldukça dikkat çekici bir geçmişe dayanıyor. Aslen ABD Ulusal Keşif Ofisi tarafından bir casus uydu için geliştirilen ancak daha sonra NASA'ya devredilen 2,4 metre çapındaki dev birincil ayna, teleskobun kalbini oluşturuyor.

300 megapiksel çözünürlüğündeki devasa kızılötesi kamerasıyla donatılan Roman Uzay Teleskobu, emsallerine kıyasla çok daha geniş bir görüş alanına sahip. Hubble ile benzer ayna boyutuna sahip olmasına rağmen Roman, Hubble'dan yüzlerce kat daha geniş uzay alanlarını tek bir karede görüntüleme yeteneği taşıyor.

JAMES WEBB VE EUCLİD İLE DEV ORTAKLIK

Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu; Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid teleskobu ve Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi ile birlikte gökyüzünü haritalandıran üçlü dev ekibin son halkasını oluşturuyor.

Kızılötesi spektrumda derin gözlemler yapacak olan Roman, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile de tam uyum içinde çalışacak. Roman teleskobu geniş görüş alanıyla süpernova patlamalarını ve yeni gezegenleri ilk tespit eden gözlemci olurken, James Webb bu hedeflere odaklanarak detaylı analizler yürütecek.

20 MİLYAR YILDIZ VE KARANLIK ENERJİNİN İZİ SÜRÜLECEK

Kozmologlar, Roman teleskobunun sağlayacağı 3 boyutlu galaksi haritaları sayesinde evrenin geçmişteki genişleme hızını yeniden kurgulamayı hedefliyor. Teleskop, süpernova patlamalarını izleyerek karanlık enerjinin zaman içinde değişim gösterip göstermediğini ortaya koyacak.

Ayrıca görünür ışığı engelleyen kozmik toz bulutlarını kızılötesi gözleriyle aşacak olan teleskop, Samanyolu Galaksisi içindeki 20 milyar yıldızı ve bu yıldızların etrafında dönen ötegezegenleri eşi görülmemiş bir netlikle kayıt altına alacak. Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına ilerleyen teleskoptan ilk veri ve görüntülerin Aralık ayında gelmesi bekleniyor.