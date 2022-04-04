NASA ilk uzay turistlerini ISS’e fırlatacağı tarih belli oldu!
NASA, ISS turistlerini uzaya göndermek için gün sayıyor. Dört kişilik mürettebat, SpaceX donanımlarıyla birlikte ISS'e gidecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek olan ilk uzay turistlerinin fırlatılmasına artık günler kaldı. NASA tarafından başlatılan bu turizm misyonu, birtakım sosyal yardım ve ticari faaliyetleri içeriyor.
NASA, ISS TURİSTLERİNİ FIRLATMAYA HAZIRLANIYOR
Shift Delete'in haberine göre, NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için yapılacak ilk uzay turizmi görevi başlıyor. Uzay ajansı ve Axiom Space ortaklığıyla yapılacak Ax-1 görevi, SpaceX roketi yardımıyla 4 kişilik mürettebatı ISS’e uçuracak.
10 gün sürmesi planlanan Ax-1 görevi, 6 Nisan Çarşamba günü Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleşecek. Dört kişilik ekibin Axiom Space ve SpaceX iş birliğiyle gönderilmesi planlanıyor.
Ax-1 ekibini oluşturan isimler arasında Kanadalı hayırsever Mark Pathy, Amerikalı girişimci Larry Connor ve İsrail Hava Kuvvetleri’nde çalışmış eski pilot Eytan Stibbe ve son olarak misyonu yönetecek olan eski NASA astronotu Michael López-Alegría yer alıyor.
İlgili Haberler
- Burdur’da yer alan Salda Gölü’ne NASA bilim üssü kuruyor
- NASA, Artemis 1 roketi için büyük bir test yapacak
- Salda Gölü'nde önemli keşif araştırmayla ortaya çıktı: Sonuçlar NASA'nın veri bankasında olacak
Video Haberler
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- Denizde erkek cesedi bulundu
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
En Çok Okunan Haberler
- 'Seneye Beşiktaş'ta yoklar'
- Altın fiyatlarında son durum: Düşüş sürüyor
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
- Petrol fiyatında artış!
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- CHP'li eski belediye başkanı yaşamını yitirdi
- Meteoroloji uyardı: İstanbul için saat verdi!
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü