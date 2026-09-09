NASA'nın Artemis II misyonundaki iki astronot aktif görevlerinden ayrılıyor

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Artemis II görevi kapsamında 1 Nisan'da Ay'a giden astronotlar Komutan Reid Wiseman ile pilot Victor Glover'ın görev durumlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Wiseman ile Glover'ın aktif astronotluk görevlerini bırakacağı ancak "fahri astronot" olarak Ay keşif programlarını desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

NASA'nın 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II misyonu kapsamında göreve başlayan mürettebat, 1 Nisan'da Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre mesafe katetmişti.

Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etmiş, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemiş ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırmıştı.