New York'ta öğrencilere derste yapay zeka yasağı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaptığı basın açıklamasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zohran Mamdani, New York'ta devlet okullarındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, gelecek eğitim öğretim yılında derslerde yapay zeka teknolojisinden faydalanmasını geçici olarak yasakladığını belirtti.

Mamdani, ülkenin en büyük okul bölgesindeki ilkokul ve ortaokul çocuklarının "öğrenci odaklı üretken yapay zeka kullanan tüm yazılımları" kullanmasını yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

Bu politikanın ülkedeki en kapsamlı yasaklama kararı anlamına geldiğine işaret eden Mamdani, "Çocuklarımız her gün okula geldiklerinde onlara soru sormayı, varsayımları sorgulamayı, önermeyi, araştırmayı, neden diye sormayı öğretiyoruz. Okullarımızda yapay zeka söz konusu olduğunda da aynı şeyi yapma yükümlülüğümüz var." ifadelerini kullandı.

New York Belediyesinin kararına göre ayrıca ekran kullanım süresi, 3. ila 5. sınıflar için günde 30 dakika, 6. ila 8. sınıflar için ise 45 dakika ile sınırlandırılırken, yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı.

Diğer taraftan, bu kısıtlamalar doğrultusunda, okul sisteminde kullanılan tüm teknoloji araçları gözden geçirilecek ve gerekli olmadığı belirlenen bazı araçlar kullanımdan kaldırılacak.

New York eyaletinde geçen eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanması yasaklanmıştı.